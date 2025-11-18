音楽プロデューサー、つんく♂（57）が18日、生放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に手紙でコメントを寄せた。

この日は元モーニング娘。のタレント飯田圭織（44）、モーニング娘。'25の牧野真莉愛（24）山崎愛生（20）がゲスト出演。つんく♂は、新旧のメンバーにメッセージを送った。

「（モーニング娘。の）初期は初期で当時はアイドルという職場が、芸能界からなくなりかけてた頃で…」と当時の状況を説明。そして「モーニング娘。のようなスタイルが世の中に受け入れられるのか、その辺りは芸能界アウェイゆえ、未知数だったので大変だったとは思う。プレッシャーの中、よく頑張ったなって思います」と当時を振り返った。

続けて「ありがたいことに一旦受け入れられると、モーニング娘。的なポジションの芸能人がいなかったので、その場所を独占できた時期が長かったですね。新メンバーを足してくっていうやり方も発明でき、今の長期活動につながったと思います」。

現メンバーについて「され以前のメンバーより、確実に持ち曲が多いわけで、初期メンバーの時代が『大変だった』『忙しかった』というても、それでも多くて20〜30曲程度、覚えればよかったはず。それが今のメンバーは200曲とか。覚えないと、『あんた、それでモーニング娘。って言って良いの？』みたいな空気感になるので大変と思う」と気遣った。

最後に「道を切り開いてくださってありがとうございます、って後輩が言うのが普通かもしれませんが、モーニング娘。に関しては、先輩が後輩に『モーニング娘。のために、たくさん曲、おぼえてくださってありがとうございます』って礼を言わなきゃいけないんじゃないかって思ってます」と結んだ。

飯田は「本当におっしゃる通りで…」と、つんく♂の言葉を受け止めた。「久しぶりに去年、子どもをつれて（ライブに）いったんですけど、キラキラ輝いているモーニング娘。がずっと代々続いていて。私の後輩たちすごいな、って。自分の子どもに自慢しました」と話した。