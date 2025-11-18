カタログギフト販売のリンベルが高級ギフト対応の「極み」シリーズを販売して10年になることを記念し、18日から山形市の老舗菓子店とコラボレーションした、郷土菓子「ふうき豆」の販売を始めました。



リンベルは、数多くある取り扱い商品のうち、日本各地のおいしい逸品や上質の雑貨類などを厳選し、「極み」シリーズとして販売しています。

2015年に山形産果汁100パーセントのジュースを発売して以来、商品数は2000点以上に拡大。山形からも「山形の極み」として、およそ1000点の逸品を全国に届けています。ことし「極み」シリーズが10周年を迎え、18日、新商品の発表会が開かれました。

発売されたのは、山形市の老舗菓子店「十一屋」とコラボレーションした「ふうき豆」。一粒一粒薄皮を取った青えんどう豆を職人が焚き上げた、山形を代表する郷土菓子です。



リンベル 広報室長 上杉恵子さん「着色料・保存料・香料を一切使わず素材そのもののおいしさを楽しんでもらいたい。全国の方々においしいふうき豆を食べてもらいたい」



東北芸術工科大学の中山ダイスケ学長がパッケージをデザインしたこの「ふうき豆」は、リンベルのホームページで購入することが出来ます。

