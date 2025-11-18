GLAYが、12月3日にリリースするニューシングル『Dead Or Alive』の収録内容とジャケットを公開。あわせて最新アーティスト写真も公開となった。

公開されたアーティスト写真は、夜景をバックに撮影された1枚となっており、撮影地などは続報にて明かされるという。

ニューシングルのジャケットは、タイトルの世界観をグラフィックで表したシックなデザインに。リード曲は、12月10日よりNetflixにて独占配信がスタートする『終末のワルキューレⅢ』のオープニング主題歌に決定している「Dead Or Alive」であり、加えて新曲2曲とライブ音源1曲、リミックス3種類を含む全7曲が収められる。

新曲「Unleashed feat. 安達祐人」は、TERUが作詞作曲を担当。アーティストの安達祐人（ex.PENTAGON）をフィーチャーし、ラップとボーカルの掛け合いが絶妙なバランスを魅せるナンバーとなっており、GLAYとしても新たな挑戦を感じさせる一曲になっている。

また、小田和正がコーラスで参加している「悲願」に、世武裕子による生ピアノを加えた新バージョンや、盟友 YUKIが参加したGLAY30周年記念ライブ東京ドーム公演での「南東風」のライブ音源も収録。加えて「Dead Or Alive」のリミックスをKSUKE、BUNNY、関口シンゴがそれぞれ手掛けており、多面的なサウンドアプローチでGLAYの音楽的幅を感じさせる仕上がりになっている。

特典映像には、表題曲「Dead Or Alive」のMVおよびビハインド映像や、1年半に渡ったGLAYデビュー30周年イヤーの活動全貌に迫った約40分のドキュメンタリー映像『GLAY 30th Anniversary DOCUMENTARY -GLAYは終わらない-』を収録。さらに、30周年記念ライブ東京ドーム公演の2日目から「誘惑 feat. HYDE（from GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE in Tokyo Dome）」や「悲願」のディレクターズカットなども収録される。

初回プレス盤封入特典として、2026年3月17日にZepp DiverCity (TOKYO)で開催するCD購入者限定ライブ『GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 in Zepp DiverCity “Zead Or Zlive”』と、ホールツアー『HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 “GLAY-complete BEST”』のチケット先行申込シリアルやライブ会場での抽選会に参加できるフライヤー『Special Gift for You』も封入される。

また、12月10日にリリースされる、デビュー30周年記念ドームライブをパッケージに収めた『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』のアートワークも公開。ドームライブ冒頭で流れた、メンバーそれぞれの個性が強く出た映像の素材をあしらったものとなっている。

なお、11月22日のFM802『BUGGY CRASH NIGHT』では「Dead Or Alive」のオンエアも決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）