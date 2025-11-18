“ラキア”庄司浩平「ぐでたまも服着ろよ」→やり取りに反響「返しが秀逸www」「何？何？何んなん？可愛すぎる」「わかってらっしゃる（笑）」
俳優の庄司浩平（26）が18日、自身のXを通じて令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』とサンリオキャラクターズのコラボグッズ（28日発売）の情報に対し、ある“ツッコミ”を入れたことから始まった“やり取り”が大きな反響を呼んでいる。
【写真あり】「返しが秀逸www」実際の商品の画像と庄司浩平とぐでたまの“やり取り”
庄司が同作で演じたラキア・アマルガのぬいぐるみとコラボ商品でペアになっている「ぐでたま」に対し、「ぐでたまも服着ろよ」とコメント。これに対しぐでたまの公式アカウントが「あ…ちょっとだるくて…」と作中でのラキアの“口癖”をまねて反応。さらに「寒くなってきましたので、黄身が固まらない程度に暖かくして下さい」「あんがと、こういう時はさっさとベーコン巻く」と庄司とぐでたまのやり取りが続いた。
この投稿にファンからは「返しが秀逸www」「お返事さすが!!わかってらっしゃる（笑）」「何？何？何んなん？可愛すぎる このやりとり大好き」「ぐでちゃん、返しがさすが だるいよね」「えっ！もしや、ラキアのツッコミ待ちだったのかな。だとしたら策士〜」「クロミさんも着てないです！」「みんな思ってたけど触れないでいた事直球で触れないでwww」「そこをつっこむ庄司さん流石すぎて拍手しちゃう」「マジレスしてる庄司さん面白い」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真あり】「返しが秀逸www」実際の商品の画像と庄司浩平とぐでたまの“やり取り”
庄司が同作で演じたラキア・アマルガのぬいぐるみとコラボ商品でペアになっている「ぐでたま」に対し、「ぐでたまも服着ろよ」とコメント。これに対しぐでたまの公式アカウントが「あ…ちょっとだるくて…」と作中でのラキアの“口癖”をまねて反応。さらに「寒くなってきましたので、黄身が固まらない程度に暖かくして下さい」「あんがと、こういう時はさっさとベーコン巻く」と庄司とぐでたまのやり取りが続いた。