2児の母・安田美沙子、6品が並ぶ彩り豊かな手作り晩ごはん「いつもながら凄い」「美味しそう」
タレントの安田美沙子（43）が18日、自身のインスタグラムを更新。豪華な手作り手料理を公開した。
【写真】「ご家族は幸せ者ですね」品数＆彩り豊かな安田美沙子の手料理
安田は「こないだの晩ごはん」と書き出し、木の温もりを感じるテーブルに並んだ、彩り豊かな手料理の数々を披露。「心にゆとりができて。。。ごはんを作るのが楽しくなってきました amの時間がある時に、ミートソースを作って。。しめじやほうれん草、にんじんを入れて野菜たっぷり。バーミックスで細かくして、煮る！」と作り方を紹介している。
メインは、シンプルな器に盛り付けられたミートソースパスタ。たっぷりのチーズが雪のように降り積もり、食欲をそそるビジュアルとなっていた。
続けて、ラディッシュが彩りを添えるサラダ、こんがり焼き上げたじゃがいも、そしてオレンジ色がアクセントになった柿の白和えを披露。どの料理も丁寧に仕上げられ、見た目にも美しい贅沢な食卓が完成していた。
野菜豊富な夕食に、コメント欄には「いつもながら凄い」「料理上手で素敵」「料理上手でご家族は幸せ者ですね」「美味しそう」などの反響が寄せられている。
