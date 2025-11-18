◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）

２４日のＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で同級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝と王座を争う同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝が１８日、横浜市内の所属ジムで練習を公開。兄の世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝も見守る中で、シャドーボクシングと鈴木康弘トレーナー（３７）を相手にしたミット打ちを１ラウンドずつ披露。「本当に過去イチ、全てが仕上がってます」とアピールした。

拓真は、天心戦での戦い方について「それは試合が始まってみないと分からないですね。楽しみにしてください」と煙幕を張り、リング上でのサプライズがあるかもしれない？ との質問が飛ぶと「かもしれないですね」とニヤリ。「自分が一番ボクシングやっていて『強いな』となっている時は、一番楽しんでやっている時だと思う。それで言えば、（２４年２月に９回ＫＯ勝利でＷＢＡ王座初防衛に成功した）アンカハス戦とかはすごい楽しんでやれた。今回はそれ以上に楽しんでやりたいと思っています」と話した。

天心戦へ向けたスパーリングは、１１日に打ち上げた。２０２２年世界ユース選手権優勝などアマ７冠で日本バンタム級７位の坂井優太（２０）＝大橋＝、アマ９冠の堤麗斗（２３）＝志成＝、ＩＢＦ世界スーパーフライ級９位・韓亮昊（２８）＝六島＝ら豪華サウスポー陣と合計１００ラウンド以上のスパーリングを重ねたという。

一方、天心はＷＢＯ世界バンタム級王者クリスチャン・メディナ（メキシコ）らメキシカン中心に、タイプの違う５選手とスパーリングを行ってきた。１２日の公開練習では、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１４位セレックス・カストロ（メキシコ）と２ラウンドのスパーリングも披露した。公開練習の映像も見たという拓真は「印象としてはまあ想定内。試合で見たまんまのイメージ通りかなっていう感じですね」と話し、「相手の状況っていうよりは、自分は全てに対応できるように準備している。相手がどのように動こうとも動じず、しっかり自分のボクシングをやるだけです」と強調した。

戦績は拓真が２０勝（５ＫＯ）２敗、那須川が７戦全勝（２ＫＯ）。

試合はＰｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏで独占ライブ配信される。