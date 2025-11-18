広島からドラフト3位指名された勝田成内野手（22＝近大）が18日、大阪市内のホテルで入団交渉に臨み、契約金5000万円、年俸1000万円（金額は推定）で仮契約を結んだ。1年目の目標に「100安打」とその先の「新人王」にも意欲を示した。

「新人王を獲るには100安打がひとつの近道かなと思っているので、まずは100安打を目標にして、なおかつ無失策で終えられるように考えてやっていきたい」

近大では主に二塁手として1年秋から計6度のベストナインに輝いた。2年春から6季連続で打率3割以上をマークするなど、高いコンタクト率を誇り、リーグ通算106安打を記録。また、50メートル走は6秒2の俊足も大きな武器で、同通算32盗塁と走攻守三拍子そろう逸材だ。1年目からの活躍を目指し、母校・関大北陽のOB岡田彰布氏の背中を追いかける決意を示した。

「（岡田さんを）追い越せたら一番いいんですけど、少しずつ近づいていきたいなと思う」

3年夏の県大会では岡田氏が毎試合応援に駆けつけてくれていたという。そんな偉大な先輩を超える活躍を目指していく。