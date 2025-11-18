◇大相撲九州場所10日目（2025年11月18日 福岡国際センター）

2場所連続優勝を狙う横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は東前頭5枚目の義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）に敗れ、初日からの連勝は9で止まった。右の相四つ。仕切り線から少し下がった位置で構えた大の里は義ノ富士に左を差され、中に入られた。ここで、たまらず引いた。右手で相手の首を押さえようとしたものの、押し出された。義ノ富士は前日9日目の豊昇龍戦に続いて2度目の横綱挑戦で初金星を獲得した。

今年春場所の新入幕から4場所連続して11勝を挙げ、この九州場所の成績と内容次第で大関昇進もあり得る新関脇・安青錦（21＝安治川部屋）は、41歳ベテランで東前頭4枚目の玉鷲（片男波部屋）を寄り切り1敗をキープし、大の里と並んで優勝争いトップに立った。立ち合いで玉鷲がやや左へ動きながら左いなし。安青錦は低い体勢から右のど輪で対応。これを効かせながら左でまわしをつかみ、圧力を加えて寄り切った。

横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）は結びで西前頭4枚目の欧勝馬（28＝鳴戸部屋）をもろ差しで攻め、最後は左下手投げで下した。優勝争いトップの2人を1差で追う。

平幕の好成績力士は1人だけ勝ち越しに王手をかけていた東前頭14枚目・時疾風（29＝時津風部屋）。この日は東前頭17枚目の千代翔馬（34＝九重部屋）に押し出されて7勝3敗となった。