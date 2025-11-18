ËÜÅÄ·½Í¤¡¡¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤¿Åê¹Æ¤¬È¿¶Á¡¡¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¸À¤Ë¥¶¥ï¥¶¥ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡©¡×¡ÖÉÔ²º¤ÇÁð¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎËÜÅÄ·½Í¤¡Ê39¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Éð°æÁÔ¡Ê52¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿Åê¹ÆÆâÍÆ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Éð°æ¤ÎÅê¹Æ¡£¡Ö°ÊÁ°¡¢ËÜÅÄ·½Í¤¤¯¤ó¤È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢ËÜÅÄ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖËÍ¤ÏÁö¤ëºÍÇ½¤¬Ìµ¤¯¤ÆÂ¤¬ÃÙ¤¤¤Î¤¬¼åÅÀ¤À¡×¤È¤¤¤¦ËÜÅÄ¤Ë¡¢Éð°æ¤Ï¡ÖÂÂ®¤¤¤Ïµ»½Ñ¤ÈÃÎ¼±¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤è¡×¤È½õ¸À¡£¤³¤ì¤ËËÜÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤ÏÌµÍý¡ª¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤âÂ®¤¯¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤áÉð°æ¤¬¡Ö¡È¤Û¤ó¤È10Ê¬¤¯¤é¤¤´ÊÃ±¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤éÂ®¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡©¤³¤¦¤¤¤¦ÎÏ¤Î»È¤¤Êý¤·¤¿¤éÃÙ¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡©¡É¤ÈÏÃ¤·¤¿¤é¡¢ÌÜ¤ò¥¥é¥¥é¤µ¤»¤Æ¡¡¡È¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¹¤Í¡¢Éð°æ¤µ¤ó¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë½Õ¤ËÍè¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©Áö¤êÊý¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¤¹¤°°Õ¸«¤òÊÑ¤¨¤Æ¥ª¥ì¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Éð°æ¤Ï¡ÖÀ®Ä¹¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢Íý¶þ¤òÏÃ¤·¤¿¤éÍý²ò¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î»ýÏÀ¤Ê¤É¤¢¤Ã¤µ¤ê¹¹¿·¤·¤ÆÄÏ¤ß¼è¤ê¤ËÍè¤ë¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¡¢¡Ö·ë¶ÉÅö»þ¥ª¥ì¤¬¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Þ¤ë¤ÇÌµ¤¯¤Æ¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤½¤³¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤À¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÄ¹Í§Áª¼ê¤â¡¢40Âå¤ÇÀ¤³¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¥á¥À¥ë¼è¤Ã¤Æ¤ë¥ª¥ì¤ò¸«¤Æ¡¢Áö¤êÊý¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È¥ª¥ì¤Î²È¤Ë¤Þ¤ÇÍè¤ÆÆüËÜ¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤ë¶Ï¤«¤Ê»þ´Ö¤ÇÁö¤êÊý¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬Ìµ¤¤¤«¤òÃµ¤ê¤ËÍè¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÄÏ¤ß¼è¤ëÁª¼êÃ£¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËìÅÍß¤Ê¿Í¤¿¤Á¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜÅÄ¤ÏÉð°æ¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¡£¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¸À¡ÖËÜÅÄ·½Í¤¤¯¤ó¡£¡£¡£¡×¤È¤À¤±¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¡ÈÊÖ¿®¡É¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÏÁûÁ³¡£¡Ö¤¨¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡£Ì¾Á°¤À¤±¤Ç¾ðÊóÎÌ¥¼¥í¤Ê¤Î¤ËÌ¯¤ËÉÔ²º¤ÇÁð¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤À¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¿Æ¤·¤ß¤¢¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¾Ð¡×¡Ö¡Ø¤µ¤ó¡Ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¡ÖÃ±¤ËÉð°æ»á¤¬Ç¯¾å¤À¤«¤é¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖËÜÅÄ·½Í¤Áª¼ê¡¡¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£