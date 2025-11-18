「教会にも問題があったと考えていますか？」「はい」山上被告の母親が証言　献金は“間違い” 事件の原因は「私が加害者」息子については「優しい子」と述べる　【安倍元総理銃撃事件 11月18日の裁判】

安倍元総理銃撃事件の裁判で、山上被告の母親は事件の原因について「私が加害者だと思う」と述べました。



■献金“間違いだった”



（母親）「本当の宗教をはきちがえていた。献金を一生懸命すれば家庭がよくなるというのは間違いだった。本当は家庭がよくなるために子どもたちに尽くしていくのが本当の道筋だったと思います」



旧統一教会への献金が間違いだったと法廷で述べた母親。衝立に囲まれ表情はうかがえないものの、山上徹也被告は険しい表情で母親と視線も合わせませんでした。





山上被告は２０２２年７月、奈良市で応援演説に訪れていた安倍晋三元総理（当時６７）を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われています。山上被告は初公判で「すべて事実です」と起訴内容を認め、弁護側は不遇な生い立ちは「児童虐待」にあたり、事件の動機に大きく影響しているとして情状酌量を求めています。事件の動機とされているのが「旧統一教会への恨み」です。山上被告は安倍元総理が教団の関連団体にビデオメッセージを寄せていたことから銃撃を決意したということです。母親はこれまでの裁判で、夫の自殺や病気を抱えた長男が失明するなどして心を痛めていた時に勧誘され、１億円ほど献金したと述べていました。■母親「私が加害者」「尽くして利用したのは教会」そして、１１月１８日の裁判。山上被告の母親は今回の事件の原因について聞かれると…（母親）「原因は私が加害者だと思う」（弁護側）「どういうことですか？」（母親）「献金も黙ってやってきたし、子どもたちを置いてほったらかしでやったのは事実。教会に尽くしたら家が良くなると思ったが、尽くして利用したのは教会だった。私ははき違えて教会にちやほやされ有頂天になった」（弁護側）「献金は教会にも問題があったと考えていますか？」（母親）「はい」旧統一教会にも問題があったと初めて法廷で証言しました。子どもたちのために脱会するか、聞かれると…（母親）「できれば今の形でやらせてもらえたらいいなと思います。脱会はいいと思うが、今ここでは答えられない」■息子への思いも…母親は山上被告に対して、謝罪も口にしました。「徹也には本当に申し訳ない。私がしっかりしていたら徹也の人生は台無しにならなかった。徹也は本当は優しい子」裁判は１９日も行われ、長年、霊感商法による被害救済に取り組む弁護士２人が弁護側の証人として出廷する予定です。