¡Ú¹Åç¡ÛÁö¹¶¼é¤ÎÇ½ÎÏ¹â¤¤Êá¼ê¡¦¾®ÎÓ·ëÂÀ¤È²¾·ÀÌó¡¡¡È¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ»î¹ç¤¬¤·¤¿¤¤¡É ¡¡¡ÖÅðÎÝÁË»ß¡×¡õ¡ÖÄ¹ÂÇ¡×¤Ç³èÌöÀÀ¤¦
¥×¥íÌîµå¡¦¹Åç¤Ï18Æü¡¢Àî±Û¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿¾®ÎÓ·ëÂÀÁª¼ê(¾ëÀ¾Âç)¤È²¾·ÀÌó¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓÁª¼ê¤Ï¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯Áö¹¶¼é»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿Êá¼ê¡£¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤ä¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¤è¤¯¡¢ÂÇ·â¤Ç¤Ï¹³Ñ¤ËÄ¹ÂÇ¤¬ÂÇ¤Æ¤ëÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²¾·ÀÌóÀ®Î©¤ËÈ¼¤¤¡¢¾®ÎÓÁª¼ê¤â¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤ä¤Ã¤È¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÅðÎÝ¤òÁË»ß¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤È¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤ëÃæ¤ÇÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤ÆÂÇÅÀ¤ò²Ô¤°¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ß¤¿¤¤¤Êµå¾ì¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙ¤³¤³¤Ç»î¹ç¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1Æü¤Ç¤âÁá¤¯»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£