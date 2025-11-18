山本由伸投手が16日に自身のInstagramで名前を初公開した愛犬・カルロス。

山本投手は「僕の愛犬のカルロスです！8月で、ドッグシェルターから我が家に来て1年が経ちました 散歩、昼寝、ご飯が大好きです」とつづりました。

カルロスは今シーズン前の日本時間2月14日に山本投手の自主トレに同行して、トレーニング施設にやってきました。その際に私服姿であらわれた大谷翔平選手に連れられたデコピンと無邪気に遊ぶ姿や、大谷選手になでられたりする姿が見られていました。

山本投手はカルロスの名前の由来は明かしませんでしたが、初めて出会ったときのか細く鳴く動画や、いまやすっかりなじんで無防備な寝姿などを公開しました。

山本投手よりも前に愛犬・デコピンと生活する大谷選手。初めてデコピンがあらわれたのは2023年のMVP発表の時でした。その後の会見で名前を“デコピン”と明かした大谷選手。由来に「元々“デコイ”という名前があったので、それに近い感じで選びました。こちらの人に説明する時は呼びやすい“デコイ”と紹介しています」と話していました。