【日本一のイケメン中学生候補】西日本代表：松田爽獅＜男子中学生ミスターコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/18】“日本一のイケメン中学生”を決める「男子中学生ミスターコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第6回は、西日本代表：松田爽獅（まつだ・そうし）くんのインタビューを届ける。
今後ファイナリストは週末レッスンを行い、11月29日・30日に東京で行われる授賞式にて“日本一のイケメン男子中学生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
「男子中学生ミスターコン」は、2023年度より「男子高生ミスターコン」「女子高生ミスコン」「JCミスコン」の兄弟コンテストとして開催。事務所に所属していない日本在住の男子中学生であれば参加可能。同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査を採用し、“みんなで選ぶ”視聴者参加型のコンテストとなっている。2024年にグランプリを獲得した井原泰知は「TGC teen」などに出演。活躍の幅を広げている。
◆松田爽獅くんプロフィール
出身：岡山県
学年：1年生
誕生日：5月17日
MBTI：起業家
趣味：ダンス
特技：ダンス、DJ
好きな食べ物：肉
嫌いな食べ物：とうふ
好きな言葉（座右の銘）：有言実行
最近ハマっていること：歌うこと
◆松田爽獅くん、コンテスト参加のきっかけは？
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
去年のDKの準グランプリのはれひこ（齊藤天彦）くんに誘われた。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
オールラウンダー！
― 憧れの有名人はいますか？
ENHYPEN（エンハイプン）のNI-KI（ニキ）くん。
◆松田爽獅くんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
合宿メンバーと電話すること。
◆松田爽獅くんの夢を叶える秘訣
― 将来の夢を教えてください。
世界でも有名な人！
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
死ぬ気で頑張る！
◆「男子中学生ミスターコン」ファイナリスト13人が最終決戦へ
今後ファイナリストは週末レッスンを行い、11月29日・30日に東京で行われる授賞式にて“日本一のイケメン男子中学生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
◆男子中学生ミスターコン」とは
「男子中学生ミスターコン」は、2023年度より「男子高生ミスターコン」「女子高生ミスコン」「JCミスコン」の兄弟コンテストとして開催。事務所に所属していない日本在住の男子中学生であれば参加可能。同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査を採用し、“みんなで選ぶ”視聴者参加型のコンテストとなっている。2024年にグランプリを獲得した井原泰知は「TGC teen」などに出演。活躍の幅を広げている。
