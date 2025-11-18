FRUITS ZIPPER松本かれん、NiziUメンバーとの連絡先交換を報告「呼び方可愛すぎる」「推しと推しが繋がった」と反響
【モデルプレス＝2025/11/18】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の松本かれんが17日、自身のInstagramを更新。9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）メンバーと連絡先を交換したことを明かした。
【写真】7人組日本アイドルメンバーが連絡先交換したJYPアイドル
この日、松本は「無事みっひーと連絡先交換できました」とNiziU（ニジュー）のミイヒ（MIIHI）と連絡先を交換したと報告。またリプライ欄で「うれしい」と喜びをあらわにしている。
松本は11月9日に公開されたNiziUのYouTubeコンテンツ「ConviNiziU store」に出演。真中まな、仲川瑠夏とともにゲストで登場し、NiziUのミイヒ・RIMA（リマ）・AYAKA（アヤカ）と共演していた。
この投稿には「みっひーって呼び方可愛すぎる」「愛を育んでください」「推しと推しが繋がった」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆松本かれん、NiziUミイヒと連絡先交換
◆松本かれんの投稿に反響
