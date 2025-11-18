今日18日は日本海側で雪や雨が強まっている所も。北海道や東北の日本海側は今夜にかけて大雪や吹雪に注意・警戒。明日19日は北日本は昼頃まで雪が続く。北陸は明日19日も雨や雷雨となり、新潟県では警報級大雨の可能性も。太平洋側は晴れても気温が上がらず、師走並みの寒さ。

今日18日夜にかけて北日本は大雪警戒 北陸は雷雨の恐れ

今日18日、日本付近は冬型の気圧配置となり、上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込んでいます。この影響で、日本海側では局地的に雪や雨が強まっています。

今日18日午後5時、青森県八甲田山系の酸ケ湯の積雪は109センチとなり、今年全国で初めて積雪1メートル以上となりました。全国で11月中に積雪が1メートル以上になったのは、2017年〜2018年の冬の酸ヶ湯(11月26日)以来、8シーズンぶりのこととなります。





また、北海道夕張市の積雪は51センチとなり、1979年の統計開始以来、11月としては1位の値を更新しました。北海道や東北の日本海側は今夜にかけて大雪や吹雪に警戒してください。雪道は車間距離をとって走行するなど十分に注意し、冬タイヤを装備していない車は運転を控えてください。また、北陸では局地的に雨が強まり、新潟県上越市安塚では午後3時30分までの24時間降水量が139.0ミリとなり、11月として1位の値を更新しました。北陸は今夜にかけて局地的な強い雨や落雷、竜巻などの突風、ひょうにご注意ください。

明日19日朝は今季一番の冷え込み

明日19日は、北海道や東北は日本海側を中心に昼頃まで雪が続く見込みです。沿岸部を中心に明日朝にかけて吹雪で見通し悪くなる所もありますので、ご注意ください。

北陸は明日19日も雨や雷雨となり、新潟県では警報級大雨の可能性もあるでしょう。



太平洋側は広く晴れますが、東北や関東甲信の山沿いを中心に雪が降り、積雪する所もあるでしょう。峠越えの車の運転は時間に余裕を持って、冬用タイヤを装備するようにしてください。



また、明日19日朝は各地で今シーズン一番の冷え込みとなるでしょう。最低気温は仙台市で1℃、東京都心や名古屋市で5℃まで下がる見込みです。関東から西は内陸部を中心に氷点下になる所もあるでしょう。今夜は体を冷やさないように暖かい寝具をご準備ください。

20日朝も強い冷え込み 日中は徐々に寒さゆるむ

明後日20日朝は放射冷却で、明日19日朝よりさらに冷え込みの強まる所があるでしょう。

東京都心や大阪市は5℃まで下がる見込みです。日中は20日以降は、日に日に寒さのやわらぐ所が多く、週末にかけて寒暖差はあるものの、極端な寒さはないでしょう。



一週間の中では、明日19日が寒さの底となりそうです。冬物のコートやマフラーなどで寒さ対策をしっかりとしてお過ごしください。