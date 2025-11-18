修復工事が進められている酒田市の国指定史跡「旧鐙屋」で見学会が開かれ、伝統の技と最新の耐震化技術を使った作業現場が公開されました。



酒田市の「旧鐙屋」は江戸時代の酒田を代表する廻船問屋で屋敷は、石を置いた杉皮葺屋根の典型的な町家造りを今に伝えています。

5年前の2020年から休館し建物の耐震補強と屋根のふき替えなど大がかりな修復工事が進められていて、16日に修復作業の途中経過が一般公開されました。屋根のふき替え作業用の足場に登ると修復が終わりおよそ7万5千個の石が並べられた石置杉皮葺屋根を目の前に見ることが出来ました。





市の担当者の説明「今回は野地板に防水シート、その上にもう1回野地板はって防水シート二重に野地板してます。石が2割ぐらい多くなったので土は乗せていません」参加者は、漆喰塗りの土壁の中に丈夫な合板を入れて補強したり天井板の裏側から金属製のすじかいを取り付けるなど外見上は江戸時代と変わらない材料を使いながら耐震性と耐久性を高めた修復工事の最新技術を興味深そうに見て回りました。見学者は「こうやって修復がなっていくんだなとすごく見えたし、去年来たときは礎石も全部見られたのでその上にこんな感じの建物なんだなというのも見られて面白かったです」工事は、来年には畳やふすまなど建具の作業が行われる予定で、2027年の5月の完成を目指しているという事です。