（竹川 奈々 アナウンサー）

「伊豆高原グランイルミにやってきました。色鮮やかな光に包まれています」



2025年、11周年を迎えた「伊豆高原グランイルミ」。光の上を歩いたりアトラクションが楽しめたりとただ見るだけではない日本初の体験型イルミネーションです。



これまでもさまざまな受賞歴がありますが、2025年はイルミネーションの優れた技術や演出を表彰する“インターナショナル・イルミネーションアワード”において、優秀技術賞で全国1位を獲得しています。そんな技術的にも評価が高いイルミネーションを見たいと、静岡県外から来る人も。





（客）「神奈川県から来ました。子どもがすごく喜んでいて、またことしも来たいなと思って来ました」（客）「4回目ぐらいです。やはりきれい。他のところより全然なので」（客）「東京から来ました。めっちゃきれいです」「every.life」は、2025年も大注目の「伊豆高原グランイルミ」。11年目を迎え、さらに進化したその魅力を徹底調査します。今回のグランイルミ、その進化した注目ポイントを広報の山本さんに3つあげてもらいました。まず一つ目は、～大幅リニューアルしたイルミネーション～（竹川 奈々 アナウンサー）「山本さん。ずばりことしの見どころは何ですか？」（伊豆高原グランイルミ 山本 江理さん）「ことしはあちら！そびえたつ龍ですね。ことしのテーマは“龍の大冒険ドラゴンアドベンチャー”です」（竹川 奈々 アナウンサー）「すごく大きいですね」2025年は幅160mの斜面を全面リニューアル。そこに全長100mもある超～巨大な龍が登場したのです。雲海をイメージしたイルミネーションの上を、まるで竜が優雅に泳いでいるかのように見えます。（竹川 奈々 アナウンサー）「ことしはなぜテーマが龍なんですか？」（伊豆高原グランイルミ 山本 江理さん）「元々こちらは冒険のエリアになっていまして、今までも冒険をしていたんですが、その集大成として”龍のドラゴンアドベンチャー”でことしのテーマはやっています」（竹川 奈々 アナウンサー）「そうねんですね」そして、龍の口からは白い煙が噴き出していて、迫力をさらに増すように演出されています。また、無数のシャボン玉が飛び交う「バブルファンタジーショー」も見どころの一つ。イルミネーションの中でシャボン玉が光り輝く様子は、まるで幻想的な夢の世界に入り込んだかのようです。（伊豆高原グランイルミ 山本 江理さん）「約5万6千個のバブルがはじけ飛んで舞い上がる様子がすごく魅力的なショーになります」（竹川 奈々 アナウンサー）「きれいすね。光とシャボン玉のコンビネーション最高ですね」（伊豆高原グランイルミ 山本 江理さん）「他では見ることができないと思います」2つ目の注目ポイントは～11月1日オープン。こだわりの新レストラン～（竹川 奈々 アナウンサー）「山本さん。ここに恐竜がいて動きがリアルですね」（伊豆高原グランイルミ 山本 江理さん）「こちらですね今月の1日にオープンしたばかりの恐竜レストラン”ダイナソーレストランになります」（竹川 奈々 アナウンサー）「なぜ恐竜をテーマにしたんですか？」（伊豆高原グランイルミ 山本 江理さん）「こちらですね、ディノエイジエリアというところがありましてこちらから恐竜が進出してきたみたいな感じですね」（竹川 奈々 アナウンサー）「わああ」（伊豆高原グランイルミ 山本 江理さん）「中も外も恐竜だらけなので、ぜひ」ここは、これまで海賊をテーマにしたレストランとして親しまれてきましたが、そこが20体以上のリアルな恐竜を見られる"ダイナソーレストラン"として生まれ変わったのです。メニューも恐竜をテーマに見た目も味も楽しめる内容となっていて、その中から、今回は子どもにも大人気という青い恐竜の卵が乗ったルーロー飯をいただきました。（竹川 奈々 アナウンサー）「おいしい。お肉もほろほろしていてタレがご飯に染みこんでいますね。気になる卵も青いので食べるまで緊張していたんですが、おいしいですね」（ダイナソーレストラン 江尻 成児さん）「ゆで卵を作りまして、そこに色付けをしていますので、普通のゆで卵として召し上がっていただけます」（竹川 奈々 アナウンサー）「店内も迫力がありますね」（ダイナソーレストラン 江尻 成児さん）「料理もそうなんですが、店内も恐竜とともにお食事をしていただける空間を目指し、お作りさせていただきました」そして、恐竜を楽しめるのはレストランだけでなく、園内には20体以上もの実物大の恐竜がいるエリアがあり、暗闇の中に潜む迫力を間近で感じながら散策をしたり、ゴーカートに乗ることができます。続いて3つ目の注目ポイントは～フォトスポットで記念の一枚を～伊豆高原グランイルミ内には、いくつものフォトスポットがあり、最高の景色の中で映える写真を撮影することができます。まずは、山本さんイチオシというフォトスポットへ。（伊豆高原グランイルミ 山本 江理さん）「こちらは、わたしのイチオシのフォトエリアになります。一面麦畑になっていますので、ぜひ入ってみて写真を撮りましょう」龍の下に広がる黄金色の麦畑ではあの人気アニメのワンシーンのような幻想的な写真が撮影できると人気を集めているそうです！（伊豆高原グランイルミ 山本 江理さん）「♪ランランララランランランランランララララン～」みたいな…そのアニメーションの部分が頭に入ってきますので、それこそオススメのスポットになります」さらに、2025年に登場してすでに話題になっているのが、このチョウのブランコ。これ、ただのブランコではなく…。（伊豆高原グランイルミ 山本 江理さん）「さっそくちょっとこいでみてください」（竹川 奈々 アナウンサー）「あれ！？」（伊豆高原グランイルミ 山本 江理さん）「そうなんです。漕ぎますと、こちらのチョウが羽ばたいていますね」（竹川 奈々 アナウンサー）「連動しているんですね」（伊豆高原グランイルミ 山本 江理さん）「はい。連動しています」（竹川 奈々 アナウンサー）「楽しい」さらにブランコに乗っているとスモークが入ったシャボン玉が飛び出す仕組みになっていて、神秘的な写真を楽しむことができます。（竹川 奈々 アナウンサー）「いろいろな工夫が施されているんですね」（伊豆高原グランイルミ 山本 江理さん）「まさしく日本初体験型イルミネーションです」（竹川 奈々 アナウンサー）「さすがです」今回も見どころたっぷりの「伊豆高原グランイルミ」。心が癒やされる非日常空間へ出かけてみてはいかがですか。