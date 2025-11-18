鶴岡市の中心市街地で衣料品などを販売してきたミニデパート「南銀座 池田」が11月末に閉店します。創業から173年、地域の人たちに親しまれてきた老舗の最後のセールに別れを惜しむ常連客が多く訪れています。



アナウンス「本日はあいにくのお天気の中、ご来店いただき誠にありがとうございます。最初で最後の閉店セールとなります。173年間本当にありがとうございました」





鶴岡市の中心市街地・南銀座商店街に店舗を構える「南銀座 池田」は衣料品や雑貨など「食料品以外は全てそろう」ミニデパートとして地域の人たちに親しまれてきました。江戸時代の創業からことしで173年の老舗は11月いっぱいでその歴史に幕を下ろすことになりました。池田 督社長「大きなショッピングセンターもそうだが、チェーンストアの台頭もあるし、ネットショッピングもある。この時代の変化、環境の変化に対応しきれず、いまが潮時かと」客層が高齢化し、店に足を運ぶことが難しい人も増え、閉店を決めたということです。店は7日から最後のセールを始め、多くの常連客が訪れています。常連客「60年前から通っている。何でもそろうからよかった。残念です」池田 督社長「本当に残念とか、二階に食事処があり最後に中華そばを食べたかったとかかつ丼を食べたかったという声が多くあり、地域密着型の店でやってきたのでありがたいですし、取引先、お客さんも『本当にお疲れ様』と言って差し入れいっぱいありがたいことに貰っているし、中学・高校時代の友人も東京とか千葉からもわざわざお疲れ様を言いに来てくれて友人・知人にも感謝している」セールは当初、18日までの予定でしたが、営業している11月末まで続けるということです。池田社長は閉店後も地域の人たちに親しまれてきたこの場所をまちづくりの一角を担う形で残していきたいと話しています。