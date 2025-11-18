格闘技「RIZIN」は18日、大みそかにさいたまスーパーアリーナで行われる「RIZIN師走の超強者祭り」に出場が決定していたライアン・ベイダー（＝米国）がケガのため欠場することを発表した。アレクサンダー・ソルダトキンとのヘビー級タイトル戦は中止となった。

ライアン・ベイダーは練習中にケガをし、MRI検査を行ったところ「内転筋の完全剥離及び筋膜の断裂」との診断された。手術することになり、今大会は欠場。ベイダーは主催者を通じ「日本のファンの皆さん、そしてRIZINコミュニティの皆さんへ。大みそかにヘビー級タイトルマッチで戦えなくなってしまったことに、どれほど失望しているか言葉では言い表せません。自分は昔からPRIDEのファンで、“スマッシング・マシーン”でマーク・コールマン役を演じるための準備をしていた時にも、彼の試合を全て見返しました。そこで改めて、日本のMMAがいかに特別なものなのか、体感することができました。情熱、敬意、そして他に類を見ない観客のエネルギー。25年前のマーク・コールマンのように、日本でヘビー級タイトルを懸けて戦う機会は、自分にとって夢のような機会でした。東京ドームで行われたRIZINヘビー級グランプリ1回戦に招かれた時、演出の迫力、RIZINスタッフの素晴らしさ、そして日本のファンの皆さんの圧倒的な応援に心を打たれました。何年も前にUFCでランペイジ・ジャクソンと対戦した際にも、日本のファンの前で戦う栄誉をいただき、その記憶は今も自分の心に深く残っています。残念ながら、自分は手術が必要なケガを負ってしまい、MMAキャリアの中で初めて、試合を欠場しなければならなくなりました。これは決してしたくなかった決断であり、まして自分にとってこれほど意味のある舞台で戦えなくなるとは、本当に残念でなりません。この試合を離れなければならないことは、とても胸が張り裂ける思いです。RIZIN、榊原さん、日本のファンの皆さん、そして自分を応援してくれた全ての方々に心から感謝し、欠場の報告をしなければならないことをおわびします。ふさわしい時が来たら、皆さんに相応しいパフォーマンスをお見せできるよう、必ず戻ってきたいと思っています。このスポーツへの理解、サポート、そして情熱をありがとうございます」とコメントした。