１８日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４５４．２５ポイント（１．７２％）安の２５９３０．０３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１５３．５６ポイント（１．６５％）安の９１７４．８４ポイントと３日続落した。ハンセン指数は１０月３１日以来、約３週ぶりの安値水準を付けている。売買代金は２４２１億１１６０万香港ドル（約４兆８２０４億円）にやや拡大した（１７日は２１７６億１２７０万香港ドル）。

米株安が嫌気される流れ。１７日の米株市場では、米追加利下げの期待が後退する中、主要指標のＮＹダウが前営業日比１．２％安と３日続落した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のジェファーソン副議長が１７日、政策金利は中立的な水準に近づいているとして、１２月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で追加利下げに慎重スタンスを示した。ＦＲＢ高官からはこのところ、金融緩和について慎重な見方が相次いでいる。中国経済の鈍化懸念もマイナス。先週までにほぼ出揃った中国の月次経済統計は、内需の弱さを改めて浮き彫りにする内容だった。本土株安や欧米の指数先物安をにらみながら、香港の指数は下げ幅を拡大している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、アルミ加工の中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が５．９％安、自動車ディーラー中国大手の中升集団ＨＤ（８８１／ＨＫ）が５．２％安、産金で中国最大手の紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が４．４％安と下げが目立った。中国宏橋については、増資計画が嫌気されている。

セクター別では、新興ＥＶ（電気自動車）が安い。小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が１０．５％、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が４．７％、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が３．４％ずつ下落した。小鵬汽車が１７日発表した７〜９月期決算は売上高が前年同期比で約２倍と市場予想通り堅調だったが、１０〜１２月期の売上高見通しは予想を下回っている。高成長の期待が後退し、失望売りが先行した。そのほか、ライダー（ＬｉＤＡＲ）や自動運転システムなどスマートドライブ関連も急落。禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が７．７％安、小馬智行（ポニーＡＩ：２０２６／ＨＫ）と文遠知行（８００／ＨＫ）がそろって６．１％安と値を下げた。

非鉄・産金セクターも売られる。中国宏橋や紫金鉱業のほか、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が７．６％安、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が４．１％安、江西銅業（３５８／ＨＫ）が３．４％安、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が８．９％安、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が５．１％安で引けた。

半面、半導体セクターの一角は物色される。華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が３．５％、黒芝麻智能科技（２５３３／ＨＫ）が３．４％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が１．４％、晶門半導体（２８７８／ＨＫ）が１．１％ずつ上昇した。

本土マーケットも３日続落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．８１％安の３９３９．８１ポイントで取引を終了した。不動産が安い。素材、インフラ関連、エネルギー、自動車、公益、医薬、銀行・保険、運輸なども売られている。半面、半導体の一角は買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）