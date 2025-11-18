Photo: 照沼健太

「これが約1万円って、本気ですか？」

思わず二度見するプライスタグ。「EarFun Air Pro 4+」がちょっとヤバいことになっています。

通常価格1万3,990円、ブラックフライデーセール期間中は1万1,490円という価格帯に、とんでもないスペックを詰め込んできました。

自社開発のハイブリッド・デュアルドライバー、最大50dB低減の強力なアクティブノイズキャンセリング、そしてEarFun史上初となる「LDACとマルチポイントの同時併用」。

普通なら3万円コースの機能が、なぜかこの価格に収まっている…。詳しく見ていきましょう。

音質、ガチです。EarFun初の「ハイブリッドドライバー」搭載

Photo: 照沼健太

まず音。これが驚くほどいい。

EarFunとして初めて「ハイブリッド・デュアルドライバー」を搭載したとのことなのですが、その中身は自社開発の「業界最小クラスBA（バランスド・アーマチュア）ドライバー」と「10mmダイナミックドライバー」の組み合わせ。

自社開発ってすごくないですか？

Image: EarFun

さらに興味深いのが、独自の新技術「オフアクシス配置音響構造（Nano Side-Fitted Acoustic Architecture、NSAA）。

これは、特性の異なる2つのドライバー間で起きがちな｢磁気干渉｣を最小限に抑制し、高音域の減衰を最小限に抑えるため、BAドライバーを11度の理想的な角度でオフアクシス（軸ずらし）配置する技術とのこと。

Image: EarFun

専門的すぎて「そういうものなのか」と頷くしかないのですが、たしかにサウンドはお見事。

全帯域で解像度の高い立体的なサウンドからは、ダイナミックドライバーの迫力ある低音と、BAドライバーのクリアな高音がスムーズに調和しているのが感じられます。

外でも快適。最大50dBのANCと防塵防滴仕様

Photo: 照沼健太

イヤホンが最も活躍するシチュエーションといえば、通勤・移動中ですが、「EarFun Air Pro 4+」はここでの使い勝手も抜かりありません。

その核となるのは、EarFun独自の「QuietSmart™ 3.0」ANC技術。これにより、最大50dBという強烈なノイズ低減を実現。騒音がとくに気になる地下鉄でも音量を上げすぎず、音楽やポッドキャストに集中できました。

しかも、地味にうれしいのが「IP55」の防塵防滴仕様という点。突然の雨やワークアウトの汗も心配せずに使えます。

耳から外せば再生が止まる「装着検出機能」も搭載しているので、日常のあらゆるシーンでストレスフリーですよ。

最新コーデック＆マルチポイントが両立

Photo: 照沼健太

イヤホン選びでコーデックを気にするタイプですか？

そんな人にも「EarFun Air Pro 4+」は魅力的な選択肢となりそうです。

EarFun製品として初めて高音質コーデック「LDAC」による高音質再生を維持したまま、2台のデバイスに同時接続できる「マルチポイント接続」に対応。

PCでZoom会議をしながら、スマホの通知音も拾えるし、そのままシームレスに音楽再生にも移行できちゃいます。

しかも、コーデックは「LDAC」だけでなく、「Snapdragon Sound」「aptX Lossless」「aptX Adaptive」に加えて、「AAC」および「SBC」まで網羅。コーデックにおいても「全部入り」って感じです。

さらに、未来の規格「Auracast」にも対応済みです。

これは1台のスマホやテレビから、複数のイヤホンへ同時に音声をブロードキャスト（放送）できる技術なのですが、たとえば、空港や駅のアナウンス、美術館のガイド音声を自分のイヤホンで直接聞いたり、家のテレビの音を家族全員がそれぞれのイヤホンで共有したり…そんな「オーディオ共有」が簡単になるわけです。

まだまだ活用の場は少ないかもしれませんが、一足早く未来を体験できるのも「EarFun Air Pro 4+」の魅力ではないでしょうか。

スタミナも操作性も「全部わかってる」感がすごい

Photo: 照沼健太

音質もノイキャンもコーデックもバッチリ。それなら使い勝手は？

スタミナ、抜群です。ANCオフ時なら、イヤホン単体で最大12時間、ケース込みで最大54時間。ANCオン時でも単体8時間、合計36時間。日々の使用で困ることはまずないでしょう。

さらには急速充電に対応していて、10分の充電で3時間使用可能。ワイヤレス充電にもしっかり対応。EarFun、本当にユーザーが欲しいものをわかってますね。

Photo: 照沼健太

他にもAndroidなら「Google Fast Pair」で、ケースを開けたら即ペアリング完了。

専用アプリでは、EQカスタム、タッチ操作の割り当て、そして「LDAC＋マルチポイント併用」の切り替えまで、すべてコントロール可能。

逆に「搭載してない機能はないの？」と聞きたくなるレベルです。

約1万円で買える「正解」

通勤も、リモート会議も、ガチの音楽リスニングも、これ一台で全部シームレス。

そして、これらの最先端スペック＆確かな使い勝手が、約1万円程度で買えてしまうという「EarFun Air Pro 4+」は、「最初の一台」にも「最強のサブ機」にもなれるイヤホンです。

この価格破壊っぷりは、ゲームチェンジャーになってもおかしくなさそう。

しかも今回ギズモード・ジャパン読者専用クーポンコード「EFPLUSGM」を使えば、10,493円（※有効期間：2025/11/17（月）0:00 〜 2025/12/31（水）23:59 割引内容：Amazonでクーポンコード入力により25％OFF ）。クーポンコードはEarFun公式サイトでも利用可能です。

Source: EarFun