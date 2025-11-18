早期完売に要注意！ 【100円ショップ】で買える「2026年カレンダー＆手帳」おすすめ6選
2026年のカレンダーや手帳が店頭に並ぶ時期となりました。種類豊富で、お値段もさまざま。カレンダーも手帳もその人によって求めるものが異なるので、いろいろな種類を見て決めるのがおすすめです。
今回は、100円ショップ大手3社のDAISO（以下、ダイソー）、Seria（以下、セリア）、CanDo（以下、キャンドゥ）から、100円（税込110円）で買えるカレンダーや手帳を厳選してご紹介します。
▼【セリア】ミニミニ卓上カレンダー 2026年
セリアの「ミニミニ卓上カレンダー 2026年」は、商品名の通り、小さいサイズの卓上カレンダーとなります。カレンダー部分は約5.5×5.5cm。小さいのでデスク上で邪魔にならないのが最大の特徴です。
▼【キャンドゥ】26 CDカレンダー ベーシック
キャンドゥの「26 CDカレンダー ベーシック」はプラスチックの容器に入っていて、自立させることができます。本体サイズは約13×12.9cm。最大の特徴は、メインとなる月の表示に加え、前月、翌月、翌々月と合計4カ月分の表示があることです。
▼【ダイソー】2026年カレンダー（A5、プランニング）
ダイソーの「2026年カレンダー（A5、プランニング）」は、商品名の通りA5サイズのカレンダーです。冷蔵庫に掛けたとしても邪魔にならないサイズ感。縦に1カ月分の日付が並び、その横には縦割りで4分割された枠があります。家族全員のスケジュールを分けて書いたり、ゴミスケジュールと自分のスケジュールを並べて書いたりと、使い分けすることができます。
毎年ダイソーから発売されるシール型のカレンダー。今回ご紹介するのは「2026年カレンダー（ステッカー）」で、1カ月分のサイズは約6.5×6.5cmです。自分の好みのノートに貼って手帳を自作したり、頻繁に日付を確認したくなる場所に貼ったりして使うことができます。
▼【セリア】2026ウィークリースケジュール帳
セリアの「2026ウィークリースケジュール帳」は月曜始まりで、ページ構成は以下の通りです。
・年間カレンダー
・月間スケジュール 見開き1カ月（ブロック）
・週間スケジュール 見開き2週間（罫線）
・メモ
▼【ダイソー】2026 スケジュール手帳 A6
ダイソーの「2026 スケジュール手帳 A6」は、小さいながらも充実したページ構成です。
・年間カレンダー
・イヤープラン
・月間スケジュール 見開き1カ月（ブロック）
・週間スケジュール 見開き（収支記録付き）
・メモ
・年齢早見表
冒頭でも触れましたが、今回ご紹介した6アイテムは全て100円（税込110円）。用途別に手帳やカレンダーをいくつか用意するのにも、お手頃なのでおすすめです。人気のカレンダーや手帳は早期に完売してしまうので、気になる人は早めにお店をチェックしてくださいね。
(文:矢野 きくの)
