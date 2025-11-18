マクドナルド、“冬のシャカシャカポテト”に新味登場！ 「誘惑の暴力すぎる」「すぐ売り切れになりそう」
ハンバーガーチェーン・マクドナルドの公式X（旧Twitter）は11月18日、投稿を更新。「シャカシャカポテト」の新しい味を発表しました。
【画像】マクドナルドのポテト、新しい味登場！
コメントでは「わっ！おいしそう」「罪」「まさに私が想像していた味」「ポテナゲを買うとシャカシャカナゲットができる」「同日発売のグラコロと一緒に食べるの楽しみだねぇ」「これ絶対美味いやつ！」「すぐ売り切れになりそう」「冬にガーリックバターとか、誘惑の暴力すぎる もう振る前から勝ち確の香りしてるわ…」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「まさに私が想像していた味」同アカウントは「冬のシャカシャカポテトは…ローストガーリックバター！」とつづり、1枚の画像を投稿。「新シャカシャカポテト ローストガーリックバター味 11/26(水)発売」と書かれています。ポテトとガーリックバターの相性がとても良さそうです。発売が楽しみですね。
グラコロも11月26日に発売！同日、「グラコロとコク旨ビーフデミグラコロ 11/26(水)に登場！！！」とも発表した同アカウント。冬に向けて新作が続々と登場しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
