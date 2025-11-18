好き＆行ってみたい「四国地方（香川・徳島）の海の駅」ランキング！ 2位「なおしま・みやのうら海の駅」、1位は？【2025年調査】
海の駅とは、陸と海のどちらからでもアプローチできるマリンレジャー拠点。国土交通省により登録されており、2025年現在では180近くの海の駅が存在します。
All About ニュース編集部は11月10〜11日、全国10〜60代の男女250人を対象に「海の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「四国地方（香川・徳島）の海の駅」を紹介します！
回答者からは「直島そのものに興味があるから」（60代女性／長崎県）、「アートと自然が調和した直島の雰囲気を感じながら、海辺の景色や地元の食を楽しめるため」（20代女性／愛知県）、「現代アートの島として有名な直島を、海から訪れる体験がしてみたいと思ったから」（20代女性／長崎県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「小豆島の麺が好きなので、それが購入できそうだから」（20代女性／鳥取県）、「地元産の海産物や特産品を販売する市場やカフェもあり、親子で食事や休憩ができるのも魅力」（40代男性／大阪府）、「ファミリープールや手延べそうめん館などの施設も充実していると思うからです」（30代女性／宮城県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：なおしま・みやのうら海の駅／61票2位は香川県の「なおしま・みやのうら海の駅」でした。アートの島として知られる直島。その玄関口の宮浦港に位置し、地中美術館やベネッセハウスといった芸術施設へのアクセスに最適です。海とアートが融合した独自の空気感が、多くの観光客を惹きつけているようです。
1位：しょうどしま・ふるさと村海の駅／85票1位は香川県の「しょうどしま・ふるさと村海の駅」でした。オリーブの名産地・小豆島にあり、海遊びやキャンプ、釣りなどのレジャーも楽しめる複合観光施設。穏やかな瀬戸内海の風景とともに、島ならではのグルメや体験を満喫できます。
