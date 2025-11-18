丸の内に『お文具といっしょ』常設店がオープン！ ここだけの“ぬいぐるみくじ”やグッズを展開へ
作者・お文具によるキャラクター作品『お文具といっしょ』の常設店舗「Obungu Store」が、12月3日（水）から、東京・丸の内にある「丸善 丸の内本店」4階にオープンする。
【写真】オリジナルシールが作れる！ キュートな展開商品一覧
■1年間限定
今回オープンする「Obungu Store」は、「お文具と暮らす、やさしい毎日」をテーマに、お文具さんたちと一緒に過ごせるアイテムを提供する1年間限定の常設店舗。
ストアでは、ここでしか体験できないお文具さんの「お文具といっしょ ぬいぐるみくじ」や、自分だけのシールが作れる「お文具といっしょ ネームステッカー」が展開される。
また、オリジナル絵柄の「ジェットストリーム 多機能ペン」をはじめ、「吸水コースター」や「Obungu Store BRUNO グリルサンドメーカー」など、限定グッズが随時登場予定だ。
さらに、オープン記念として数量限定のノベルティも用意。ストアで3300円（税込）以上購入した人には、「ホログラムステッカー（全6色）」1枚がランダムでプレゼントされる。
