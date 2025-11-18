俳優の岩城滉一（74）が、新たな愛車を披露し反響を呼んでいる。

【映像】ミニクーパーやハーレーなど岩城滉一の愛車（複数カット）

大の車・バイク好きとして知られる岩城。これまで自身のYouTubeチャンネルで、ミニクーパーや軽トラック、1973年式・カワサキ「Z1 900」など、さまざまな愛車を披露してきた。

新たな愛車・ハーレーを披露

2025年11月16日の動画では、「きょうはハーレーを新しく作ったので、慣らしがてらちょっと乗ってきました。」と明かし、1580ccの新たなハーレーに乗る姿を公開。続けて、こだわりの塗装について紹介し、愛車への思いを語っている。

「塗装は、カリフォルニアで賞をとった方が塗ってくれたんだよね。 すごく凹凸がある。貝を使って塗ってるという。 そういうところでは手のかかったバイクだと思います。 結構いい値段すると思いますよ」

「手間暇かけて僕のために作ってくれたので、 大事に乗っていこうかと思います。自分が見てもよくできたバイクだなと思って、感心してる。お気に入りの1台ではあるよね」

岩城の動画にファンからは、「塗装渋っ！むちゃくちゃかっこいい！」「相変わらずセンスがいい」「ハーレーも岩城さんもほんとかっこいい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）