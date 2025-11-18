¡ÖCHEMISTRY¡×Æ²ÄÁ²ÅË®¡Ê47¡Ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡ÖÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö¶Ã¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¥Ç¥å¥ª¡ÖCHEMISTRY¡×¤ÎÆ²ÄÁ²ÅË®¡Ê47¡Ë¤Î´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥¡¥ó¾×·â¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥é¥¤¥Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Æ²ÄÁ¤Ï¡¢ÀîÈªÍ×¡Ê46¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖASAYANÄ¶ÃË»Ò¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤ª¤è¤½2Ëü¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¡¢2001Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖThe Way We Are¡×¤Ï300ËüËç¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢Æ±¤¸Ç¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ²ÄÁ¤Ï2012Ç¯¤«¤é¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡ÖÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö¶Ã¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡47ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢2025Ç¯11·î17Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖThanks!! Birthday¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ²ÄÁ¤ÎÊó¹ð¤Ë¡¢EXILE NESMITH¡Ê42¡Ë¤¬¡Ö¼ã²á¤®¤Þ¤¹¡ª¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÀîÈª¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤òÉÕ¤±¡¢½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡¢¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡ª¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡×¡ÖÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤¤ª»Ñ¡£Ç¯Îð¤òÊ¹¤¯¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë