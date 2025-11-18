林総務相は１８日の閣議後記者会見で、生成ＡＩ（人工知能）の信頼性を評価する基盤システムについて「来年度中に一部を試行的に利用できるように環境整備に努める」と述べ、早期に開発を進める方針を明らかにした。

月内の総合経済対策の策定に向けて政府が１０日にまとめた対策の重点施策では、日本の文化や習慣を踏まえた信頼できるＡＩの開発推進や、ＡＩの信頼性を評価する基盤の構築が盛り込まれた。林氏は１８日の会見で、「外国製の生成ＡＩへの過度な依存を避けるためにも、日本の文化や歴史などに対する正しい理解を備えた信頼できるＡＩの開発力の強化が必要だ」と強調した。

総務省が開発を目指すＡＩの評価システムは、ＡＩが差別表現や偏向した回答をしていないか、複数の評価用ＡＩで確認するものだ。評価結果は指標などの形で公表し、利用者が使う生成ＡＩを決める際の参考にしてもらう。

総務省は信頼性の高いＡＩ開発を促進するため、国立研究開発法人・情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）が保有するＡＩ学習用の大量の日本語データをＡＩ開発企業などに提供する取り組みを進めている。林氏は、こうしたデータの整備や拡充にも力を注ぐ考えを示した。