16日、東京・赤坂のライブハウスの前で出演者の女性が男に刺され重傷を負った事件で、防犯カメラの捜査から犯行時間はわずか30秒ほどだったことが分かりました。

この事件は16日、港区赤坂のライブハウスの前で出演予定だった40代の女性が男にわき腹などを刺され重傷を負ったもので、警視庁は逃走した男の行方を追っています。

現場近くの防犯カメラには逃走した男とみられる人物が、青山方面に自転車で走り去る様子が捉えられていました。男は、事件発生のおよそ2時間半前から現場近くを徘徊（はいかい）した上、女性を後ろから追うように現場のビルに入っていますが、防犯カメラの捜査から犯行時間はわずか30秒ほどだったことが捜査関係者への取材で分かりました。

また、ビルの入り口に店が掲示した出演者のポスターにはバツ印が書かれていましたが、事件発生の50分ほど前、男がカバンから取り出したスプレーのようなものでバツ印を書く様子が防犯カメラに映っていたということです。

男が靴をビニール袋のようなもので覆った状態でビルに入る様子も確認されていて、警視庁は、計画的な犯行とみて男の行方を追っています。