ºØÆ£¹©¤Ë¡ÖÍ½¸À¼Ô¡×¤È¿ò¤á¤é¤ì¤ë²ÆÌÚ¥Þ¥ê¤¬¡Ö¥Þ¥¸¡¢¿À¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ï£±£°£³ºÐ¤ÎÊì¿Æ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºØÆ£¹©¡Ê£´£´¡Ë¤¬ÅÔÆâ¤Ç£±£¸Æü¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë²»¶Á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£î£÷£í¡Ê¥Ì¡¼¥à¡Ë¡×¤Î¡Ö¼ª¥¹¥Ô¡×¿·£Ã£Í¡õ¿·¿§È¯É½²ñ¤Ç¡¢¿Æ¸ò¤¢¤ë½÷Í¥¡¦²ÆÌÚ¥Þ¥ê¡Ê£·£³¡Ë¤È¥¤¥Ù¥ó¥È½é¶¦±é¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£¹Ç¯Á°¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÎ×¾²ÈÈºá³Ø¼Ô¡¦²ÐÂ¼±ÑÀ¸¤Î¿äÍý¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ°ÊÍè¤ÎÃç¡£Æüº¢¤«¤é¸òÍ§¤¬¤¢¤ê¡¢ºØÆ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÆÌÚ¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤â»þ¤ª¤êÂçÀÚ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¯¼«Á³¤Ë²¿¤«Æ³¤¤¤Æ²¼¤µ¤ëÂçÀèÇÚ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¾¯¤·¿À¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖºÇ½é¤Ë¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸½¾ì¤Ç¡¢¡Ê²ÆÌÚ¤Î¡Ë°õ¾Ý¤¬ËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Î¡Ä¡£Îã¤¨¤Ð¡ØÉñÂæ¤òÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¡©¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤ÎÊý¤ÎÌ¤ÍèÍ½ÁÛ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤¹¤´¤¯¤³¤¦¸¥¿ÈÅª¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¥Þ¥ê¤µ¤ó¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÀ¤³¦¤ò¼ç¼´¤È¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¤Èà¥Þ¥ê¤µ¤ó¤¬¤¢¤Î»þ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Êá¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤ó¤«Í½¸À¼Ô¤Ç¡Ä¤¤¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×
¡¡¿¿´é¤ÇÌÀ¤«¤¹ºØÆ£¤Ë¡¢²ÆÌÚ¤Ï¶ì¾Ð¡£¡Ö¥¢¥¿¥·¤Í¤§¡ØÀê¤¤»Õ¤¬¤Í¤§°ìÈÖÅ¾¿¦¡Ù¤Ã¤Æ¤Î¤òÀê¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Àê¤¤»Õ¤µ¤ó¤Ë¡£¡ØÀê¤¤»Õ¤¬°ìÈÖ¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¡£¤Ê¤ó¤«¥¤¥ó¥Á¥¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤ºØÆ£¤Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¡Ö¼é¸îÅª¤Ê¼é¸îÅ·»È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆ³¤¼Ô¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤¿¡£
¡¡²ÆÌÚ¤Ï¡Ö¡Ê¶¦±éÇÐÍ¥¤È¡Ë¤ªÏÃ¤·¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢²¿¤«¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤É¤©¡©¡Ù¤È¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¡¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¡Ä¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ë¡£¤â¤¦Í¾·×¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¸¬¤½¤óµ¤Ì£¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£ºØÆ£¤Ï¡Ö¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤±¤É¤½¤ÎÈâ¤ò³«¤¯°ìÊâ²¿¤«¤¬¤Þ¤À¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¿Í¤¿¤Á¤Î¡¢¤½¤Î£±¤Ä¤Ë¡¢°ìÊâ¤Ë¡¢¥Þ¥ê¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸åÇÚ¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ì¤ë²ÆÌÚ¤Ë¤â¡Ö¥Þ¥¸¡¢¿À¡×¤È»×¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£µþÅÔ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë£±£°£³ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤À¡£
¡ÖÈó¾ï¤Ë¸µµ¤¤Ç¡¢¥¢¥¿¥·¤¿¤Á¤è¤ê¤â¤â¤¦¡¢ºòÆü¿©¤Ù¤¿Êª¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¿©Íß¤â¤¢¤ë¤·¡¢²¿¤·¤í¹Í¤¨Êý¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¹¤Í¡£ÀäÂÐ¿Í¤Î°¸ý¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢à¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤Ê¬¤Î¿Í¤¬Ä¹À¸¤¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ø¾å¸«¤ÆÆ¯¤±¡¢²¼¸«¤ÆÊë¤é¤»¡Ù¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤ó¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤â¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÊì¤¬¡Ê¸ÀÍÕ¤ò¡Ë¤¯¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡²ÆÌÚ¤«¤é¤Î¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¡¢ºØÆ£¤Ï¡Ö¤³¤³¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡¢µ»ö¡£º£¤ÎÏÃ¤ò¤¼¤Ò¹¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£