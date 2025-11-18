ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡¦É´ÅÄ¾°¼ù»á¡Ö£±µÄÀÊ¥Ñ¥¯¤é¤ì¤¿¡×Åì³¤¥¨¥ê¥¢½ÅÅÀ¶è¤Ç²ÏÂ¼¤¿¤«¤·»á¤Ë¤Ï»ÉµÒÍÊÎ©
日本保守党の百田尚樹代表、椛本晃事務総長が18日、国会内で会見し、次期衆院選で東海地区を重点地域に挙げた真意を説明した。
¡¡£±£´Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿ÅÞÂç²ñ¤Ç¡¢É´ÅÄ»á¤Ï¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç¤ÎÌÜÉ¸³ÍÆÀµÄÀÊ¤ò£±£°¤È·Ç¤²¡¢Ãæ¤Ç¤â¡ÖÅì³¤ÃÏ¶è¤ÏÁ´ÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡¢Åì³¤ÃÏ¶è¤ò½ÅÅÀÃÏ¶è¤Ëµó¤²¤¿ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿É´ÅÄ»á¤Ï¡ÖÅì³¤¤«¤é¤Ï£±µÄÀÊ¥Ñ¥¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈæÎã¤Î½ç°Ì¤Ç£±°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤¤¤±¤¿¡ÊÅöÁª¤Ç¤¤¿¡Ë¡£µ®½Å¤Ê£±µÄÀÊ¤òÅð¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¤¢¤¨¤ÆÍðË½¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î½°±¡ÁªÈæÎãÅì³¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÊÝ¼éÅÞ¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¡¢ÅöÁª¤·¤¿ÃÝ¾åÍµ»Ò»á¤Ï£¹·î¤ËÎ¥ÅÞ¤òÉ½ÌÀ¡£Æ±¤¸¤¯ÊÝ¼éÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤¿²ÏÂ¼¤¿¤«¤·½°±¡µÄ°÷¤È¤È¤â¤Ë¿·²ñÇÉ¤ò·ëÀ®¤·¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡ÍËÜ»á¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í´Þ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Î¥ÅÞÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¦¤ó¤Ì¤ó¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»²±¡Áª¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯´¶¿¨¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£²ÏÂ¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÅÞ°÷¤Î¿ô¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢°Ý¿·¤Î»Ù»ý¤â°¦ÃÎ¸©¤¢¤¿¤ê¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åì³¤ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¿·¤¿¤ÊÀ¯¼£Åª¤ÊÁªÂò»è¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ê¡×¤ÈÅì³¤ÃÏ¶è¤ò½ÅÅÀ¶è¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿²ÏÂ¼»á¤ÎÃÏÈ×¤Ç¤¢¤ë°¦ÃÎ£±¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É´ÅÄ»á¤Ï¡Ö¡Ê²ÏÂ¼»á¤Ï¡Ë¿Í´ÖÀ¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤ÆÁªµó¤Ï¶¯¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¤âÍËÜ»á¤Ï¡ÖÅÞ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é°¦ÃÎ£±¶è¤Ë¶¯¤¤¸õÊä¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ÈÍ×Ë¾¤Ï¤¢¤ë¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¤È»ÉµÒ¤òÎ©¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£