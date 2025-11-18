¿·½ÕÀõÁð²ÎÉñ´ì¡¡º§ÌóÈ¯É½¤·¤¿ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤¬°ÕÍß¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¹¬¤»¤òÎÏ¤Ë¡Ù¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡Ê£²£¹¡Ë¡¢»ÔÀîÃËÆÒ¡Ê£²£¹¡Ë¡¢ÃæÂ¼è±¶Ì¡Ê£²£¹¡Ë¡¢»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡Ê£²£°¡Ë¡¢Èø¾åº¸¶á¡Ê£±£¹¡Ë¡¢ÃæÂ¼Äá¾¾¡Ê£³£°¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð»û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¿·½ÕÀõÁð²ÎÉñ´ì¡×¡Ê£²£°£²£¶Ç¯£±·î£²Æü¡Á£²£¶Æü¡¢ÀõÁð¸ø²ñÆ²¡ËÀ©ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö¿·½ÕÀõÁð²ÎÉñ´ì¡×¤Ï¡¢²ÎÉñ´ì³¦¤Î¼¡Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼ê²Ö·ÁÇÐÍ¥¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤ëàÅÐÎµÌçá¤À¡£¶¶Ç·½õ¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÍèÇ¯¤«¤é·ÑÂ³¤È¤¤¤¦¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¿´¤·¤Æ¤Ä¤È¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖËÍ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¹¬¤»¤òÎÏ¤Ë¡Ù¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö£²Ç¯ÌÜ¤òºÂÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿¹¬¤»¡£Âè£²Éô¤Ç·¹¾ëÈ¿º²¹á¤ÎËôÊ¿¤ò¤Ä¤È¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢±ü¤µ¤ó¤Î¤ª¤È¤¯¤òÄá¡ÊÄá¾¾¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£Ãæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Îº¢¡¢Ê¿À®ÃæÂ¼ºÂ¤ËÄá¤È½Ð¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢£²¿Í¤Ç¤ä¤í¤¦¤ÈÌóÂ«¤ò¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î¿¼¤¤±éÌÜ¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡Äá¾¾¤âÉñÂæ¤¬¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡ÖËÍ¤Î¤ª¤È¤¯¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤Î¶¶Ç·½õ¤µ¤ó¤ÎÉ¾È½¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¶¶Ç·½õ¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢±üÍÍ¤è¤êÄá¾¾¤ÎÊý¤¬°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¯¤é¤¤¥¹¥Æ¥¤Ê¤ª¤È¤¯¤ò¤Ä¤È¤á¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£·î£±£°Æü¤Ë¸µÇµÌÚºä£´£¶¤ÎÇ½Ûê°¦Ì¤¤Èº§Ìó¤òÈ¯É½¤·¤¿¶¶Ç·½õ¤ò¤¤¤¸¤ê¤Ä¤Ä¡¢Ç®°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À÷¸ÞÏº¤â¡Ö¶¶Ç·½õ¤ª·»¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¥ª¡¼¥é¤òÎÏ¤Ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤ê¡¢è±¶Ì¤â¡Ö£²Ç¯ÌÜ¤â¡¢£±Ç¯ÌÜ¤ò±Û¤·¤Æ¤¤¤¯¸ø±é¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º¸¶á¤Ï¡Ö£±·î¤Î¸ø±éÃæ¤Ë£²£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀáÌÜ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤´±ï¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¿È¤Î¤Ò¤¤·¤Þ¤ë»×¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÃËÆÒ¤Ï¡ÖÍ£°ì¤Î¿·ÆþÀ¸¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ç½Ð±é¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´¶ÌµÎÌ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¡£