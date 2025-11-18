野々村真の長女・香音、美脚＆絶対領域のぞかせた姿に反響「スタイル良すぎる」「めっちゃかわいい」
タレント・野々村真（61）＆野々村俊恵（61）夫妻の長女で、俳優・モデルの香音（24）が17日、自身のインスタグラムを更新。ブラックコーデで美脚のぞく“ミニスカ”コーデを披露し、ファンから称賛の声が相次いでいる。
【写真】「可愛すぎる！」美太ももを披露した野々村真の長女・香音
投稿では、コンパクトなブラックミニスカートが美脚ラインを際立たせ、落ち着いたダークカラーの襟付きトップスがシックな雰囲気を演出。さらに、膝下までのロングブーツを合わせることで、絶妙な“絶対領域”から美太ももに視線を集めるスタイルに仕上がっていた。
このスタイリングに、ファンからは「香音ちゃん可愛すぎる！」「オールブラックにハイトーン天才」「スタイル良すぎる」「めっちゃかわいい」などの反響が集まっている。
