『ドラクエ I＆II』主人公がお姫様抱っこ！ モンスター情報など公式攻略本の収録ページ大量公開
ゲーム『ドラゴンクエストI＆II』リメイクとなる『HD-2D版 ドラゴンクエストI＆II』の公式ガイドブックが27日に発売されることを受け、公式Xでは収録ページの一部を先行公開した。
【画像】お姫様抱っこする主人公！公開された『ドラクエ I＆II』攻略本の収録ページ
『ドラゴンクエストI』と『ドラゴンクエストII』、ふたつの冒険の手助けとなるアドバイスをはじめ、探索に便利な世界各地のマップ、激闘を勝ち抜くための強敵攻略のほか、モンスター、装備品、アイテム、呪文&特技といった各種データリストも収録し、平和を取りもどす旅を最後までしっかりサポート。
「ドラゴンクエスト」シリーズ生みの親・堀井雄二氏と早坂将昭プロデューサーとのスペシャルインタビューも読むことができる。
公開された収録ページでは、モンスター情報や、ドラクエIの主人公が覚える呪文、特技、装備できる武器と防具、アクセサリーなどを見ることができ、お姫様抱っこする姿も描かれている。
「ドラゴンクエスト」シリーズは、プレーヤーが物語の主人公となって、世界を掌握しようとする魔王に立ち向かうRPG。チュンソフトが開発・エニックスが販売する初代『ドラゴンクエスト』が1986年に発売されて以降、日本を代表する人気ゲームタイトルの一つとして知られている。
今作は1986年の1作目発売から39年経て、一緒に冒険できる新キャラ「サマルトリアの王女」が登場することでも話題となっている。
