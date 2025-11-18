通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８％台に落ち着く 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８％台に落ち着く

リンクをコピーする みんなの感想は？

通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８％台に落ち着く



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 8.65 6.08 6.85 7.61

1MO 9.11 6.45 7.23 7.89

3MO 9.13 6.21 7.74 7.28

6MO 9.27 6.35 8.11 7.41

9MO 9.35 6.47 8.33 7.55

1YR 9.41 6.60 8.49 7.66





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 8.03 8.59 7.92

1MO 8.61 8.86 7.92

3MO 8.69 8.64 7.44

6MO 9.02 9.02 7.51

9MO 9.24 9.28 7.62

1YR 9.40 9.50 7.70

東京時間16:30現在 参考値



ロンドン序盤、ドル円１週間は８．６５％での推移。東京午前の８．５７％とほとんど変化はみられていない。先週末に９％付近へと上昇したが、その後は８％台での推移に落ち着いている。スポット市場でドル円相場は１５５円台へと上昇、じりじりと円安・ドル高の動きが進行しているが、一段のヘッジ需要は喚起されていない。本日実施された高市首相と植田日銀総裁会見からは新規材料はみられず。

外部サイト