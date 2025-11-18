ついに、あのギレルモ・デル・トロ監督が、ホラー作品の代名詞である、『フランケンシュタイン』を手がけた。ホラー界のなかで「ドラキュラ」に並ぶ有名な存在を、作家メアリー・シェリーの原作に基本的に沿いながら、本格的に描くのである。

『フランケンシュタイン』といえば、ボリス・カーロフが演じた1931年版や、その続編の『フランケンシュタインの花嫁』（1935年）のユニバーサル製作映画が最も有名であり、後世の人々は、その映画を観ていないとしても、ここで登場した象徴的なビジュアルを、さまざまな作品を通して「フランケンシュタイン」として認知している。

そうやって、原作のテーマとは関係なく、象徴化、キャラクター化したフランケンシュタインを、物語の側に引き戻した映画が、ケネス・ブラナー監督の『フランケンシュタイン』（1994年）だった。原題で「メアリー・シェリーのフランケンシュタイン」と謳ったように、原作のストーリーに回帰したのである。

この作品により、まだ10代の女性が、この怪奇小説を通し、人間の死と生命をめぐる重いテーマに取り組んでいたという意外な事実が、より広く伝えられたといえる。そんな彼女自身の物語を、女性の自立という文脈のもとで描く、エル・ファニング主演映画『メアリーの総て』（2017年）も撮られた。

とはいえ、ケネス・ブラナー版は、「メアリー・シェリー」の名を出しながらも、よりエモーショナルでショッキングな展開を採用し、「フランケンシュタイン」という題材が持っていたポテンシャルを引き出す選択をした。しかしそのことで、シェリーが想定していた「怪物」の孤独や絶望といったテーマは、やや後景に追いやられたように思える。

その意味において、デル・トロ版である本作『フランケンシュタイン』は、より原作者のオリジナルに近づいた内容となっている。だが、「怪物」の描き方については、やはりギレルモ・デル・トロらしい、“異形の存在”への共感が色濃く、とくに終盤の描写によって、テーマ自体も彼自身のものに置き直されている。それでは、いったい監督は、この映画で何を描こうとしていたのか。ここでは、作品に織り込まれたメッセージについて考えてみたい。

※本記事では、『フランケンシュタイン』のストーリー展開を明かしています

人間の死体を繋ぎ合わせ、新たな生命を生み出す……。それは、生命や人間をかたちづくるのは神だとする聖書の教えへの冒涜であることはもちろんだが、たとえ宗教から離れたとしても、生命や人権に対して重大な倫理的問題をはらむ行為であるといえる。現在の社会では、主にこの種の問題はクローン技術などで語られている。

デル・トロ監督は、ホラー映画的な文脈から、そういった反倫理的な取り組みを恐怖演出として、まずはアプローチする。実験のため脊椎を露出させた、下顎のない正座の姿勢をとった死体に電極を繋ぎ、絶叫させるといった趣向は、その不気味さの醸成といった点から見事だといえよう。

とはいえ監督は、この危険な研究を進める主人公ヴィクター・フランケンシュタイン（オスカー・アイザック）の倫理的逸脱への批判的視点を絶えず忘れていない。彼が生み出すことになる「怪物」（ジェイコブ・エロルディ）の知性をヴィクターは認めず、苛立ちから虐待を何度もおこなったあげく、人間扱いするどころか、失敗作だとして殺害しようとするのだ。そこに一片のためらいがあったとしても。

そんな「怪物」にシンパシーをおぼえ、交流することに喜びをおぼえるのが、ヴィクターの弟ウィリアム（フェリックス・カマラー）の婚約者で、研究の出資者ハーランダー（クリストフ・ヴァルツ）の姪である、エリザベス（ミア・ゴス）である。メアリー・シェリーを幾分イメージしたと考えられる彼女は、進歩的な考えを持ち、戦争を例にとった話をして、ヴィクターの研究への情熱に釘を刺す。

崇高な精神に基づいているといわれる戦争の本質が、戦場で無惨な死という結果を生み出し、戦地に行くこともない権力者の身勝手な考えの犠牲になっていると力説するエリザベスにとって、「怪物」はそんな勝手な考えから生み出された被害者であり、同情すべき存在として、その目に映ったことだろう。そしていつしか「怪物」は、タイプは異なれど自分の理想や利益のために動く周囲の男たちへの失望から、彼女を救う象徴となっていったようだ。

デル・トロ監督はインタビューのなかで、意外なことに「資本主義」について言及している。本作における資本主義とは、研究のための資金を提供したハーランダーとヴィクターとの関係や、どんな犠牲や被害を生んだとしても結果をつかむために邁進するヴィクターの狂気を指しているように思われる。戦争にも共通する、この功利主義が生み出す悲劇への批判の視点があることで、本作は現在の社会問題と接続されるのだ。

便利な生活や文化の発達、一部の者に富をもたらした代償として、環境問題や労働問題など、歴史のなかで資本主義が生み出した犠牲は少なくない。それを象徴するのが、冒頭から登場する冒険家（ラース・ミケルセン）の乱暴な姿勢だといえる。自然を征服するため、船員たちを使い捨てようとする姿勢は、極端な資本主義の小さなモデルケースであるといえよう。

物語の結末で、ヴィクターと「怪物」は和解のときを迎える。身勝手な振る舞いを続けてきたヴィクターだったが、ついに「怪物」を我が子だと認め、せめてもの謝罪をするのである。そして「怪物」は、「これでやっと二人とも人間になれるのかもしれない」とつぶやくのだ。また、ヴィクターの精神的な変化のなかには、高圧な父親から受けた心の傷や、脚を失って義足を利用するようになったという背景もあるように思える。

この後の展開が興味深い。「怪物」は氷に閉じ込められていた船を怪力で押し出し、船員を救う行動をとる。それを見た冒険家も、船員たち労働者の願いのとおり、故郷へと帰還する選択をすることになるのだ。この赦しや善意の伝播こそが、悲劇や倒錯的な事態が数多く描かれた本作の終盤で表現されるのである。

本作は、「怪物」がその過酷な境遇や環境によって、ヴィクターに怒りを抱いたり、暴れたりする様子を描いた。それは、現実の犯罪者が、親に復讐をするために攻撃をしたり犯罪をおかすケースに似ている。姿が醜いということから人々から受け入れられず、絶えず怯えながら隠れて生きる姿は、容姿の美しさや社会的地位、富を得ていることなどが賞賛される社会において、それらを誇示する人々と対照的なものだといえるのではないか。

ヴィクターは、その倫理的逸脱から怪物となり、「怪物」は社会的価値観のなかで、否応なく怪物とみなされる。現実の社会で「インセル」だったり、日本で「弱者男性」を自称する人々もまた、「不本意の禁欲主義者」として、SNSで不遇や絶望を語る場合がある。一部では女性への憎悪を抱き、事件を起こしたり嫌がらせをするような行動が社会問題化していることが知られている。「“伴侶”を作ってくれ」とヴィクターに願い出る「怪物」には、まだそういった身勝手さが見てとれる部分があった。

ギレルモ・デル・トロ監督は、人生経験において、疎外や異端視、孤独といったテーマを抱えてきた。彼いわく、自分は7歳の頃には家にばかりいて70歳のようだったという。そして子ども時代に目にしたクリーチャーにも共感を持っている。彼はいわば、本作のヴィクターのようでも、「怪物」のようでもあったのだ。（※）

そんな二人の「怪物」が、本作のクライマックスにおいて他者を思いやることに目覚め、自分以外の者のために何かをしようとする。とくに「怪物」は、自分が被害者であることからくる憎悪や怒りから、ついに自分を解放していく。そして、見た目や社会的地位ではなく、その行動によって「人間」になるのである。そんな人間の真の“新生”を、北極の太陽が静かに祝福するラストカットは感動的だ。

次に映し出されるのは、「心は砕け散りながらも、砕けたまま生き続ける」といった、バイロンの詩の、悲しくも美しい一節。バイロンといえば、メアリー・シェリーと親交のあった著名な詩人であり、『フランケンシュタイン』の着想に一役買った人物でもある。

一度砕けた心は確かに、割れたガラスのように、もう元には戻ることはないだろう。しかし、もう戻ることのない状態に目を向けるのでなく、割れたままの心で生きていこうとする彼にこそ、本物の精神の強さが宿っているといえるのではないか。「怪物」は、いつしか主体性を持った「人間」となり、自分の心のままに決断をできるようになったのである。この“強さ”と思いやりこそが、『フランケンシュタイン』の本質的テーマだということに、デル・トロ監督はたどり着いたのだ。

（文＝小野寺系（k.onodera））