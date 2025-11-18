nubiaは、フラッグシップスマートフォン『nubia Z80 Ultra』を日本市場で発売することを発表した。

『nubia Z80 Ultra』は35mmレンズを主軸としたトリプルカメラ、最新プロセッサー「Snapdragon® 8 Elite Gen 5」、そして7,200mAhの大容量バッテリーを搭載したモデルだ。

カメラには、35mmレンズをはじめ1/1.55インチセンサーを備えた超広角カメラ、70mm望遠カメラが搭載されている。

70mm望遠カメラでは、光学5倍、最大50倍のズームができ、遠くまでのディティールを捉えられる。また15cmまで接近できるマクロ撮影も可能だ。

ディスプレイは、6.85インチAMOLEDディスプレイにBOE社の最新世代X10発光材料を採用し、ピーク輝度を最大2,000nitsを実現した。1.25mmの極薄ベゼル、最大144Hzのリフレッシュレート、DCI-P3 100%カバーの広色域は、前世代に引き続き継承されている。

指が濡れた状態でもロック解除ができる超音波式の指紋認証センサーも搭載されている。

Zシリーズ史上最大となる7,200mAhバッテリーを搭載しているほか、有線・無線問わずに最大80Wの充電が可能だ。充電しながらのゲームプレイ時に本体の発熱を抑える「充電分離（バイパス充電）」やワイヤレス充電のシェアが可能なリバースチャージ機能といった機能も備わっている。

カラーバリエーションは、ブラック、ホワイト、スターレイナイトが用意されている。

『nubia Z80 Ultra』は12月5日に正式販売される予定で、販売価格は139,800円（税込）だ。先行予約販売期間に使えるクーポンを使うと133,800円（税込）で購入が可能だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）