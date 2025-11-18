お笑いタレントで漫談家のねづっち（50）が17日、Xを更新。事務所の仲間とともに忘年会を楽しむ写真をアップしたものの、続く投稿では“後輩に対するモヤモヤした思い”を以下のように吐露した。

《今日の事務所忘年会で礼儀のない後輩が1人いて非常に頭にきたが気持ちを抑える。コンプラの時代だし、ただ可哀想だけどもうその後輩に対して私は何も言わないし関わらないようにする。後輩に対して無関心になるって、まぁ、その人にしたら別にいいのかね？気にせず飲んで寝よう。おやすみなさい》（すべて原文ママ※現在は削除）

“後輩の態度”に疑問を持ったものの、“注意することができなかった”と自身の行動を反芻したねづっち。昨今何かとニュースを騒がせる“コンプラ（コンプライアンス＝法令遵守）”というフレーズを出しながら、後輩との距離感に悩む様子を見せていた。

この投稿に対し、Xではユーザーからコメントが多く集まっており、ねづっちに同情的な声が多いものの、さまざまな意見が寄せられた。

《忘年会の時期ですね。確かに今のご時世コンプラが大変何かと厄介ですね。楽しい忘年会が残念でしたね。》

《自分が嫌な思いしてまでわざわざ教育してあげる必要ないですからね。そういうやつは礼儀を知らないまま育ち、どこかで致命的な恥をかき、仕事を失えばいいんですよ。》

《コンプラの時代こそが躾出来なくなる理由なんですよねぇ》

《あえて相手が誰であるかを容易に特定出来るように書かれてるので、よほど頭に来たのでしょうね。非礼なやつはどの職場にもいます。》

《ハラスメントやコンプラの時代です。よほど大切な人か、自分の身を犠牲にしてもかまわないぐらいの人でない限り、他人の世話を焼くのはリスクです。》

（すべて原文ママ）

ねづっちは、18日にさらにXを更新し、冒頭の投稿を削除。《冷静さを欠いたポストをしちゃったな。反省。》と反省。ユーザーからは《たまには吐き出さないとなのでいいんじゃないでしょうか。》などのフォローする声が上がっていた。

一晩経って、ねづっちの“思い”はととのいました、ということか。