「令和のコメ騒動」そして「価格の高騰」さらには農業の担い手不足…。日本の食と農は厳しい局面を迎えています。「食と農の現在、そして未来」について特集します。1回目はことし新たに農業を始めた夫婦に注目します。



去年夏、スーパーの店頭からコメが消えました。新米が出るころには価格が跳ね上がっていました。「令和のコメ騒動」。一方で、高齢化や担い手不足など農業をめぐる情勢は厳しさを増すばかりです。日本人は「農なき国の食なき民」となるのでしょうか。





”婦唱夫随”で新規就農山下さん夫婦の挑戦東根市内の住宅街の一角で朝市が開かれていました。客とのやりとり「トマトお好きですが？」市内に住む山下弥生さん（33）。夫の瑞貴さん（40）とともにことし4月から農業を始めました。8月からは自宅前で朝市をスタート。自分たちで育てた野菜を販売しています。山下弥生さん「野菜がうちで作った野菜。こっちの果物。きょうはスモモが仲間の作った果物」農家の仲間とも協力しこの日は、シャインマスカットが食べ放題です。子ども「うまい！」買い物客「近所から来た。とてもおいしそうだし安いので早く食べたい気持ち」「ありがとうございました」山下弥生さん「自分で野菜を作っているとスーパーや産直に行かなくなる。やっぱり消費者の気持ちを知っておいた方がいいかと思い質問したりしている」新規就農者は、県内で年々増加していて、今年度は、調査が始まった1985年以降初めて、400人を突破しました。一方で、全国的には5万人前後で推移しています。2000年に240万人いた全国の農家の数は20年でほぼ半減。その8割近くが60歳以上です。2040年、現在の60代以上が引退してしまうと農家の数はさらに現在の2割程度まで激減すると見込まれています。山下さんは現在、サツマイモとトマトを主軸に13種類の野菜を栽培しています。山下弥生さん「これはサツマイモの栗かぐや。夫が茨城で食べてきたお気に入りだそうです」「スーパーとかに行くと外国産の野菜が増えていてやっぱり地元の物を食べて応援することはすごい大切だなと」元々、寒河江市内の工場で同僚だった2人。結婚してから2年後、弥生さんが農業をしたいと打ち明けました。弥生さん「夫は当時、中国に転勤していて、帰ってきた時に就農の話をした」瑞貴さん「将来や収入面の変化がとても不安で夫婦で30分ぐらい朝散歩して悩む時間を一カ月した」全国新規就農相談センターが行ったアンケートでは、「農地の確保」と「資金の確保」が就農に向けた高いハードルとなっています。瑞貴さん「妻を農業ボランティアに参加させた。一緒に行ったらすごい輝いていて叶えてあげたい夢だなと思えて1カ月悩んだのが砕けた」2人は3年前、夫婦一緒に工場を退職。弥生さんは寒河江市内の農家のもとで2年半研修しました。一方、瑞貴さんは不動産の資格を取得し、農地の確保に奔走しました。瑞貴さん「私が始められる農業環境を作った上で妻が技術と経験を積んで続けられる農業を後世の皆さんに伝えられればいいなというのが夫婦の目標」弥生さん「力いっぱい働いて一日終わった時にすごくすがすがしい。やっぱり農業が好きなんだと思う」山下さん夫婦は、自分たちがゼロから農業を始めるモデルケースとなればと前を向いています。