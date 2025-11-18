総合格闘家の堀口恭司が17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。22日（日本時間23日）にカタール・ドーハで開催される「UFCファイトナイト」参戦に向けて現地入りしたことをファンに報告した。

堀口はフライ級12位タギル・ウランベコフ（ロシア）との約9年ぶり復帰戦に向けた意気込みや最終調整についても言及した。



■「ありがたいよマジで」とファンに感謝

約14時間のフライトを経てマイアミからドーハ入りした堀口。大会10日前に到着し、現地のUFCジムで調整する様子などを見せた。減量は約6キロを2日間の水抜きで落とす予定だとし、時差、睡眠、食事に気を使いつつコンディションを整えたいとした。久しぶりのUFCファイトウィークに向けては「しっかりと（取材などの）業務をこなしていく」とし、試合に向けたイベント対応や取材にも意欲を見せた。また、大会の開始時間は日本時間11月22日の24時（23日の0時）で、堀口の試合は深夜2～3時頃を予定。正確な試合時間はわかり次第発表するという。堀口は現地観戦するファンに「ありがたいよマジで」と感謝を口にし、「それだから負けられないでしょ」と2016年11月以来となる復帰戦に気合を入れた。35歳の堀口がどのような再スタートを着るのか。強敵ウランベコフとの対戦の行方から目が離せない。



