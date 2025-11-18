ニコラス・ケイジ、『フェイス／オフ』ジョン・ウー監督と再タッグ マフィアの伝記映画に主演
ニコラス・ケイジがクライム伝記映画『Gambino（原題）』に主演し、ジョン・ウー監督と『フェイス／オフ』（1997）以来、約30年ぶりに再タッグを組むことが分かった。
【写真】ジョン・ウー監督の傑作アクション『フェイス／オフ』（1997）フォトギャラリー
Varietyによると、ニコラスが演じるのは、ニューヨークの裏社会を支配したシチリア系マフィアのボス、カルロ・ガンビーノ。彼の死が街に衝撃を与える中、ピューリッツァー賞受賞ジャーナリストのジミー・ブレスリンが、ガンビーノが残した足跡を追う姿を描く。
発表されたあらすじには、「彼を愛した人々と、彼を恐れた人々の声を通じて、ブレスリンは、ガンビーノの冷酷さを覆い隠していた冷静沈着な仮面を剥がし、アウトサイダーであったこの人物がどうのようにして権力と忠誠心、そしてアメリカンドリームを再定義するに至ったかを明らかにする」とあるそうだ。
「バッドボーイズ」シリーズのジョージ・ギャロと、『グリーンブック』（2018）でアカデミー賞を受賞したニック・ヴァレロンガが脚本を手掛け、2人はニコラスとともにプロデューサーも務める。
なお、ニコラスとウー監督のアクション映画『フェイス／オフ』は、息子をテロリストに殺されたFBI捜査官ショーン・アーチャー（ジョン・トラヴォルタ）と、テロリストのキャスター・トロイ（ニコラス）の追走劇。アーチャーは潜入捜査のためにトロイの顔を移植して成りすますが、逆にトロイによって自分の人生を乗っ取られたことに気づく。スリリングなストーリーが人気を博し、映画は全世界2億4600万ドルもの興行収入を挙げる大ヒットとなった。以来、何度も続編の計画が報じられたが、実現していない。
