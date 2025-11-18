¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Ó¡¼¤¬¸«¤»¤ëÂç¿Í¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ¡ª¡¡¡Ø¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È²ò¶Ø
¡¡¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Ó¡¼¤È¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¥ë¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼ ¤Õ¤¿¤ê¤Î»þ¶õÎ¹¹Ô¡Ù¡Ê12·î19Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Âç¿Í¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿3ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ÇÂ£¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥ä¥ó¡Ù¤Î¥³¥´¥Ê¥À¤¬Ì³¤á¤ë¡£²»³Ú¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëºî¶Ê²È¡¦µ×ÀÐ¾ù¡£
¡¡Í§¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡Ê¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¥ë¡Ë¤È¥µ¥é¡Ê¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Ó¡¼¡Ë¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Î¥«¡¼¥Ê¥Ó¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´ñÌ¯¤Ê¥É¥¢¡£ÄÌ¤êÈ´¤±¤ë¤È¡ã¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤Æü¡ä¤Ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¢¤Ï¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤¬Ã¸¤¤½éÎø¤ò·Ð¸³¤·¤¿¹â¹»»þÂå¤ä¡¢¥µ¥é¤ÎÊì¿Æ¤¬ºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¾ì½ê¤Ê¤ÉÈà¤é¤Î²áµî¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¡¢¤½¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÚºÇ°¤Ê»×¤¤½Ð¡Û¤«¤é¡ÚºÇ¹â¤Î°¦¡Û¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î»þ¶õÎ¹¹Ô¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¨¡¨¡¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¥µ¥é¤ò±é¤¸¤¿¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡Ê2023¡Ë¤ÇÀ½ºî¡¢¼ç±é¤òÃ´Åö¡£ºîÉÊ¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï14²¯¥É¥ë¤òÆÍÇË¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤ÏºîÉÊ¾Þ¤ò´Þ¤à8ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¼çÂê²Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢°áÁõ¤äÈþ½Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡À¤³¦Åª¤Ê¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤ò±é¤¸¡¢Ì¾¼Â¶¦¤ËÀ¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬Ì¥¤»¤ë¡¢Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥ë¥Ã¥¯¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È±é¤¸¤ë¥µ¥é¤ÎÂ¿ºÌ¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿3ÅÀ¡£
¡¡¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤È¥µ¥é¤¬½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿·ëº§¼°¡£1ÅÀÌÜ¤Ï¡¢ÀÖ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤ÊÁõ¤¤¤òÈäÏª¤·¤¿¤â¤Î¡£2ÅÀÌÜ¤Ï¡¢²ñ¤¬¿Ê¤ß¡¢Ìë¤â¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥×ÌÏÍÍ¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤¿»Ñ¡£°ì¸«¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¸«¤¨¤ëÉþÁõ¤Ç¤â¡¢·ëº§¼°¤È¤¤¤¦À²¤ì¤ÎÆü¤ÎTPO¤È¤·¤Æ¡¢¼ê¸µ¤È¼ó¸µ¤Ë¤ÏÂç¤Ö¤ê¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤¿¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤Ç¡¢Âç¿Í¤ÎÎø¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¡£
¡¡3ÅÀÌÜ¤Ï¡¢¥°¥Ã¤Èµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¤¤¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ÂçÃÀ¤ËÇØÃæ¤Î¤¢¤¤¤¿¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤ÇÄ©¤à»Ñ¡£È±¤ÎÌÓ¤â¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´³«¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò½ÏÃÎ¤·¡¢¤½¤ì¤ò°ú¤½Ð¤¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤ªÆÀ°Õ¤Ê¥µ¥é¤Ï¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤È½Ð²ñ¤¤¤É¤ó¤Ê¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÎ¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡©¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤Î¹¤Î½ªÃåÅÀ¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡½¡½¡©
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼ ¤Õ¤¿¤ê¤Î»þ¶õÎ¹¹Ô¡Ù¤Ï12·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
