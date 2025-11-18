　11月18日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは251銘柄。東証終値比で上昇は115銘柄、下落は110銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は60銘柄。うち値上がりが32銘柄、値下がりは23銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は200円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4570>　免疫生物研　　　　 1185　 +184（ +18.4%）
2位 <157A>　Ｇモンスター　　　 1062　 +150（ +16.4%）
3位 <7947>　エフピコ　　　　　 2860　 +271（ +10.5%）
4位 <6533>　オーケストラ　　　 1191　 +107（　+9.9%）
5位 <4424>　Ａｍａｚｉａ　　　　290　　+25（　+9.4%）
6位 <4664>　ＲＳＣ　　　　　　　974　　+69（　+7.6%）
7位 <6034>　ＭＲＴ　　　　　　　685　　+39（　+6.0%）
8位 <6549>　ＤＭソリュ　　　　 1680　　+93（　+5.9%）
9位 <6993>　大黒屋　　　　　　 63.5　 +3.5（　+5.8%）
10位 <2211>　不二家　　　　　　 2755　 +138（　+5.3%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3113>　ＵＮＩＶＡ　　　　 47.2　-19.8（ -29.6%）
2位 <4816>　東映アニメ　　　　 2383　 -400（ -14.4%）
3位 <8105>　ＢＴＣＪＰＮ　　　　395　　-29（　-6.8%）
4位 <9872>　北恵　　　　　　　　850　　-60（　-6.6%）
5位 <7352>　ＴＷＯＳＴ　　　　632.1　-43.9（　-6.5%）
6位 <8836>　ＲＩＳＥ　　　　　 31.5　 -1.5（　-4.5%）
7位 <6085>　アーキテクツ　　　　320　　-12（　-3.6%）
8位 <2432>　ディーエヌエ　　 2380.1　-72.4（　-3.0%）
9位 <6276>　シリウスＶ　　　　　413　　-12（　-2.8%）
10位 <4446>　リンクユーＧ　　　　930　　-24（　-2.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6702>　富士通　　　　　　 3989　　+36（　+0.9%）
2位 <3402>　東レ　　　　　　　　992　 +8.3（　+0.8%）
3位 <5706>　三井金属　　　　　19560　 +135（　+0.7%）
4位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　 1004.1　 +6.9（　+0.7%）
5位 <6501>　日立　　　　　　　 4800　　+30（　+0.6%）
6位 <4911>　資生堂　　　　　 2367.7　+14.2（　+0.6%）
7位 <6724>　エプソン　　　　 1880.1　+11.1（　+0.6%）
8位 <5713>　住友鉱　　　　　　 4820　　+28（　+0.6%）
9位 <5801>　古河電　　　　　　 9400　　+50（　+0.5%）
10位 <6503>　三菱電　　　　　　 4080　　+20（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2432>　ディーエヌエ　　 2380.1　-72.4（　-3.0%）
2位 <9843>　ニトリＨＤ　　　 2564.4　-56.1（　-2.1%）
3位 <5803>　フジクラ　　　　　17750　 -125（　-0.7%）
4位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　875.6　 -5.0（　-0.6%）
5位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 2401　-13.5（　-0.6%）
6位 <6753>　シャープ　　　　　　780　 -4.1（　-0.5%）
7位 <6146>　ディスコ　　　　　45600　 -200（　-0.4%）
8位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　　 2993　-12.0（　-0.4%）
9位 <6471>　日精工　　　　　　　874　 -3.2（　-0.4%）
10位 <9432>　ＮＴＴ　　　　　　152.3　 -0.5（　-0.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース