[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇115銘柄・下落110銘柄（東証終値比）
11月18日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは251銘柄。東証終値比で上昇は115銘柄、下落は110銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は60銘柄。うち値上がりが32銘柄、値下がりは23銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は200円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4570> 免疫生物研 1185 +184（ +18.4%）
2位 <157A> Ｇモンスター 1062 +150（ +16.4%）
3位 <7947> エフピコ 2860 +271（ +10.5%）
4位 <6533> オーケストラ 1191 +107（ +9.9%）
5位 <4424> Ａｍａｚｉａ 290 +25（ +9.4%）
6位 <4664> ＲＳＣ 974 +69（ +7.6%）
7位 <6034> ＭＲＴ 685 +39（ +6.0%）
8位 <6549> ＤＭソリュ 1680 +93（ +5.9%）
9位 <6993> 大黒屋 63.5 +3.5（ +5.8%）
10位 <2211> 不二家 2755 +138（ +5.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3113> ＵＮＩＶＡ 47.2 -19.8（ -29.6%）
2位 <4816> 東映アニメ 2383 -400（ -14.4%）
3位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 395 -29（ -6.8%）
4位 <9872> 北恵 850 -60（ -6.6%）
5位 <7352> ＴＷＯＳＴ 632.1 -43.9（ -6.5%）
6位 <8836> ＲＩＳＥ 31.5 -1.5（ -4.5%）
7位 <6085> アーキテクツ 320 -12（ -3.6%）
8位 <2432> ディーエヌエ 2380.1 -72.4（ -3.0%）
9位 <6276> シリウスＶ 413 -12（ -2.8%）
10位 <4446> リンクユーＧ 930 -24（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6702> 富士通 3989 +36（ +0.9%）
2位 <3402> 東レ 992 +8.3（ +0.8%）
3位 <5706> 三井金属 19560 +135（ +0.7%）
4位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1004.1 +6.9（ +0.7%）
5位 <6501> 日立 4800 +30（ +0.6%）
6位 <4911> 資生堂 2367.7 +14.2（ +0.6%）
7位 <6724> エプソン 1880.1 +11.1（ +0.6%）
8位 <5713> 住友鉱 4820 +28（ +0.6%）
9位 <5801> 古河電 9400 +50（ +0.5%）
10位 <6503> 三菱電 4080 +20（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2432> ディーエヌエ 2380.1 -72.4（ -3.0%）
2位 <9843> ニトリＨＤ 2564.4 -56.1（ -2.1%）
3位 <5803> フジクラ 17750 -125（ -0.7%）
4位 <9501> 東電ＨＤ 875.6 -5.0（ -0.6%）
5位 <6762> ＴＤＫ 2401 -13.5（ -0.6%）
6位 <6753> シャープ 780 -4.1（ -0.5%）
7位 <6146> ディスコ 45600 -200（ -0.4%）
8位 <4661> ＯＬＣ 2993 -12.0（ -0.4%）
9位 <6471> 日精工 874 -3.2（ -0.4%）
10位 <9432> ＮＴＴ 152.3 -0.5（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
