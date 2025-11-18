乃木坂46池田瑛紗、美肩輝くオフショルワンピ姿に「上品で美しい」「プリンセスみたい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/18】乃木坂46の池田瑛紗が11月17日、自身のInstagramを更新。美しい肩がのぞくワンピース姿を公開した。
【写真】乃木坂メンバー「眼福」と話題のオフショルワンピ姿
11月16日に放送されたTBS系「サンデージャポン」（日曜あさ9時54分〜）に出演した池田。「緊張しつつの生放送でしたが、あたたかい現場の雰囲気にとっても楽しませていただきました」と感想をつづり、同番組で着用した衣装姿の写真を投稿。フリルがふんだんにあしらわれた暗めのピンクのマキシ丈ワンピースは、肩の部分が大きく開いたデザインで、美しい肩をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「上品で美しい」「最高に可愛い」「プリンセスみたい」「眼福」「憧れのスタイル」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
◆池田瑛紗、美肩輝く衣装姿披露
◆池田瑛紗の投稿に「プリンセスみたい」と反響
