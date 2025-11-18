ＪＲＡは１８日、国際交流競走における褒賞金、経費補助制度を刷新することを発表した。

変更点はこれまでジャパンＣ、エリザベス女王杯、マイルＣＳ、チャンピオンズＣの４競走で褒賞金が発生していたが、これを全ての古馬Ｇ１へ広げ、その中でジャパンＣに注力する形となる。日本馬については、これまでは外国馬と同様に褒賞金の対象だったが、一部の例外的なレースを除いて対象外となる。

新たな案ではジャパンＣに限り条件を満たせば褒賞金が従来の３００万ドルから５００万ドルへ大幅に増加。それは外国指定レースの英ダービー、キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ、インターナショナルＳ、英チャンピオンＳ、愛チャンピオンＳ、凱旋門賞、ＢＣターフを２年以内に制した馬がジャパンＣを勝った時となる。ちなみに、この７競走に関しては２、３着馬も対象となり、レーティング１１８以上の馬もそれと同等の扱いとなる（褒賞金は２００万ドル）。これに関しては日本馬もこの条件を満たせば褒賞金の対象となる（フェブラリーＳ、チャンピオンズＣにおけるケンタッキーダービー、ＢＣクラシックで１着の日本馬も対象）。

これにより、対象７レースの勝ち馬がジャパンＣに勝つと賞金５億円＋褒賞金５００万ドル（約７億７０００万）となり、サウジＣの約１５億円超に次ぐ世界２位の高額賞金レースとなる。運用は２６年１月１日からを予定している。