巨人は１８日、岡本和真内野手（２９）のポスティング申請手続きを日本野球機構（ＮＰＢ）に行ったと発表した。

同球団は先月２２日に今オフでのポスティング制度を利用したＭＬＢ球団との移籍交渉を認めることを発表。同日に都内にある球団事務所で岡本が記者会見に出席した。

岡本は「ずっと（メジャーに）行きたいって気持ちはあって。一軍で試合に出るようになってから、交渉の場で『そういう気持ちがあります』っていうのはずっと話させてもらっていました」とメジャーへの切実な思いを明かしつつ「すごくレベルが高くて世界一のリーグだと思うので、僕もそこでプレーしたいなって気持ちで常にやってきましたし、そういう一心で頑張ってきたっていうのもあります」と力強く語っていた。

今季、５月に左肘靱帯損傷により長期離脱も余儀なくされたものの、８月１６日の阪神戦（東京ドーム）に復帰してからは計６９試合に出場。打率３割２分７厘、１５本塁打、４９打点と主砲としての意地を見せた。

同制度を利用したＭＬＢ移籍が可能となれば、２０１９年の山口俊（引退）、２０年オフの菅野智之（現オリオールズ）以来、３人目。野手では球団史上初となる。