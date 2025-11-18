PEANUTS Cafeからスヌーピーデザインのクリスマス限定グッズが登場！豪華6点ギフトボックスやオンライン限定缶バッジセットも
11月に入り、いよいよクリスマスシーズンの足音が聞こえてきた。今年も「PEANUTS Cafe(ピーナッツ カフェ)」から、スヌーピーと仲間たちの愛らしさがギュッと詰まったクリスマス限定アイテムが勢ぞろい。“Happiness is finding perfect gift”(最高のギフトを見つけたとき、しあわせが始まる)というコンセプトのもと、クリスマスBOXをはじめ、クリスマス限定パッケージのパウンドケーキや、オーナメント仕様のスナックなど、大切な人と分かち合いたくなる心ときめくコレクションが登場した。
【画像】ポーチやハンカチ、アクキーが入った豪華クリスマスギフトBOX
■豪華6点セットのクリスマスギフトBOX
コレクションの目玉となるのは、毎年大人気の「クリスマスギフトBOX 2025」(4290円)。スヌーピーと仲間たちをあしらったポーチとハンカチに加え、マドレーヌ、ドリップコーヒー、アクリルキーホルダー、カードがセットになった充実の内容だ。実用性とかわいさを兼ね備えたアイテムばかりなので、自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への贈り物にもぴったり。
■ランダムステッカー付き！集めたくなるSWEETS BOX
続いて紹介するのは、コレクション心をくすぐる「SWEETS BOX 2025」(各767円)。バームクーヘンをオーブンでじっくりと焼き上げたショコラ味のラスクは、表面はサクッと、中はしっとりとした絶妙な食感。全4種類のパッケージデザインに、全8種類のステッカーから1枚がランダムで入っているから、ついつい全種類集めたくなる。プチギフトとしても喜ばれること間違いなし！
■おしゃれな巾着に入った本格ドリップコーヒー
「ドリップコーヒー クリスマス」(各1080円)は、芦屋の老舗コーヒーショップが焙煎した本格派。スヌーピーと仲間たちがデザインされた巾着付きで、使い終わった後も小物入れとして活躍してくれる。レッドとグリーンの2色展開なので、両方そろえて楽しみたい。
■【NEW】インテリアにも！引き出し型シュガーパイBOX
「シュガーパイ BOX 2025」(1598円)は、程よい甘さとサクサク食感が人気のシュガーパイを、1970年に描かれたヴィンテージスヌーピーのパッケージで包んだ特別仕様。引き出し型のボックスは、お菓子を食べ終わった後も小物入れとして活躍するほか、部屋に飾ってインテリアとして楽しめる。
■12月限定！ナッツたっぷり贅沢パウンドケーキ
そして2025年12月1日(月)からの限定販売となるのが「パウンドケーキ2025 Christmas」(2376円)。しっとりと焼き上げたチョコレート生地に上品な甘さのチョコチップを練り込み、天面には香ばしいナッツを贅沢にトッピング。1950年代のPEANUTSクリスマスアートを施したマットな質感のパッケージも特別感たっぷり。コーヒーや紅茶との相性も抜群で、大切な人とのティータイムを華やかに演出してくれる。
■オンライン限定！ホログラム缶バッジ付きコンプリートセット
オンラインショップ限定で手に入るのが「クリスマスコンプリート 2025」(3300円)。クリスマスにちなんだスヌーピーと仲間たちのカプセルトイ(缶バッジ)が全種類そろったコンプリートセット。なんと完全版だけに入ったホログラム加工の缶バッジ付きという、ファンにはたまらない特典も。店舗では手に入らないレアアイテムなので、早めにチェックしておきたい。こちらも12月1日(月)から発売。
これらのアイテムは、神戸、スヌーピーミュージアム(南町田)、名古屋、原宿、大阪の「PEANUTS Cafe」のほかオンラインショップで購入可能。ただし、パウンドケーキのクリスマス限定パッケージと、ホログラム缶バッジ付きコンプリートセットは2025年12月1日(月)からの販売となるのでご注意を。各店舗では、「A Very Merry Christmas」をテーマにしたクリスマスメニューや、毎年恒例の店内装飾も同時にスタート。10周年を迎えたPEANUTS Cafeで、スヌーピーと一緒に温かく幸せなクリスマスを過ごしてみては？
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
■豪華6点セットのクリスマスギフトBOX
コレクションの目玉となるのは、毎年大人気の「クリスマスギフトBOX 2025」(4290円)。スヌーピーと仲間たちをあしらったポーチとハンカチに加え、マドレーヌ、ドリップコーヒー、アクリルキーホルダー、カードがセットになった充実の内容だ。実用性とかわいさを兼ね備えたアイテムばかりなので、自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への贈り物にもぴったり。
■ランダムステッカー付き！集めたくなるSWEETS BOX
続いて紹介するのは、コレクション心をくすぐる「SWEETS BOX 2025」(各767円)。バームクーヘンをオーブンでじっくりと焼き上げたショコラ味のラスクは、表面はサクッと、中はしっとりとした絶妙な食感。全4種類のパッケージデザインに、全8種類のステッカーから1枚がランダムで入っているから、ついつい全種類集めたくなる。プチギフトとしても喜ばれること間違いなし！
■おしゃれな巾着に入った本格ドリップコーヒー
「ドリップコーヒー クリスマス」(各1080円)は、芦屋の老舗コーヒーショップが焙煎した本格派。スヌーピーと仲間たちがデザインされた巾着付きで、使い終わった後も小物入れとして活躍してくれる。レッドとグリーンの2色展開なので、両方そろえて楽しみたい。
■【NEW】インテリアにも！引き出し型シュガーパイBOX
「シュガーパイ BOX 2025」(1598円)は、程よい甘さとサクサク食感が人気のシュガーパイを、1970年に描かれたヴィンテージスヌーピーのパッケージで包んだ特別仕様。引き出し型のボックスは、お菓子を食べ終わった後も小物入れとして活躍するほか、部屋に飾ってインテリアとして楽しめる。
■12月限定！ナッツたっぷり贅沢パウンドケーキ
そして2025年12月1日(月)からの限定販売となるのが「パウンドケーキ2025 Christmas」(2376円)。しっとりと焼き上げたチョコレート生地に上品な甘さのチョコチップを練り込み、天面には香ばしいナッツを贅沢にトッピング。1950年代のPEANUTSクリスマスアートを施したマットな質感のパッケージも特別感たっぷり。コーヒーや紅茶との相性も抜群で、大切な人とのティータイムを華やかに演出してくれる。
■オンライン限定！ホログラム缶バッジ付きコンプリートセット
オンラインショップ限定で手に入るのが「クリスマスコンプリート 2025」(3300円)。クリスマスにちなんだスヌーピーと仲間たちのカプセルトイ(缶バッジ)が全種類そろったコンプリートセット。なんと完全版だけに入ったホログラム加工の缶バッジ付きという、ファンにはたまらない特典も。店舗では手に入らないレアアイテムなので、早めにチェックしておきたい。こちらも12月1日(月)から発売。
これらのアイテムは、神戸、スヌーピーミュージアム(南町田)、名古屋、原宿、大阪の「PEANUTS Cafe」のほかオンラインショップで購入可能。ただし、パウンドケーキのクリスマス限定パッケージと、ホログラム缶バッジ付きコンプリートセットは2025年12月1日(月)からの販売となるのでご注意を。各店舗では、「A Very Merry Christmas」をテーマにしたクリスマスメニューや、毎年恒例の店内装飾も同時にスタート。10周年を迎えたPEANUTS Cafeで、スヌーピーと一緒に温かく幸せなクリスマスを過ごしてみては？
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC