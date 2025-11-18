◆男子テニス ▽横浜慶応チャレンジャー第２日（１８日、横浜・慶応大日吉コート）

元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）が約３か月ぶりの実戦復帰を勝利で飾った。１回戦で、１０月の全日本選手権準優勝で同７９３位の市川泰誠（ノア・インドアステージ）に、４−６、６−１、６−１のフルセットで逆転勝ちし、「２セットが良かったけど、どうしても３セットをやりたかったのかな」と苦笑い。最後は、市川を寄せ付けなかった。

腰のけがから３か月ぶりの実戦復帰で、「まだ（出力を上げると）痛い」。「日本の試合で緊張もあった」のと、寒さという気候も手伝い、「正直、加減しながら行けるかなと思ったんですけど。すいません」と笑いを誘った。

しかし、第１セットの最初の自分のサービスゲームを落とし、「相手もすごくいいプレーをしている。これでは負けてしまう」と気を引き締めた。痛みはあるが、「この２週間は、結構、練習が良かった」のもあり、第１セット終盤から出力を上げた。

第２セットの第３ゲームから、「リターンも合ってきて、自分のミスも減ってきた」こともあり、一気に９ゲームを連取。第２、３セットで各１ゲームを落としただけで、全日本準Ｖの実力者にテニスをさせなかった。

今大会は、日程で言えば、ほぼシーズン最後だ。錦織も「出ない選択肢もあったが、１試合でもできるなら、来年のために」と、出場を決めた。ただ、来年には「自分の中で模索中の時間が続いていた。まだ目標とはないが、なるべく多く試合に出られたらいい」と話すにとどめた。

錦織が、日本国内のツアー下部大会チャレンジャー・シリーズに出場したのは、自身が初めて同シリーズに出場した２００６年３月の島津全日本室内選手権以来、１９年８か月ぶりとなった。

錦織は、今年５月の全仏前哨戦ジュネーブ・オープン（スイス）で腰を痛め、２回戦で途中棄権。８月のシンシナティ・オープン（米国オハイオ州）で１度、復帰したが、１回戦で敗れ、それ以降、リハビリで治療で実戦から遠ざかっていた。