伊藤園レディス

国内女子ゴルフツアー・伊藤園レディスは16日まで、千葉・グレートアイランドC（6769ヤード、パー72）で行われた。通算9アンダーで12位タイだった堀琴音（ダイセル）は、初日の3番パー5でバーディーを奪ったが、この時のパッティングに注目が集まっている。

大会初日、14日の3番パー5。堀のパットはカップの縁をなぞるように約1周して入った。

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の公式Xは18日、堀も驚きの表情を浮かべたこのシーンの動画を公開。堀も自身のXでこの投稿を引用し、「ミラクルバーディ こんな入り方初めて」とつづった。

奇跡の一打に、ファンからも「まさにミラクル」「みんなのGOLFみたいなスーパープレイ」「いい表情笑」などのコメントが寄せられていた。

堀は初日は5アンダーの7位タイで発進したが、2日目はスコアを伸ばせず、26位タイに後退。最終日に4つスコアを伸ばして12位タイとなった。

2014年7月31日にプロテストに合格。プロ11年目の今季は31試合に出場し、今年10月の日本女子オープンで優勝するなど、獲得賞金は6705万8068円となっている。



（THE ANSWER編集部）