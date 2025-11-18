4児の父・中田翔、息子と“おそろいコーデ”に絶賛の声「親子でクロム凄すぎ」「ファッション雑誌のモデルデビューですか？」
今シーズン限りで現役引退をした元プロ野球選手・中田翔（36）が17日、自身のインスタグラムを更新。息子との“おそろいコーデ”を披露した。
【写真】「可愛いすぎます」息子とおそろいコーデを披露した中田翔
中田は「お揃いコーデ!!寒くなってきたね〜!!」とコメントし、息子と手をつないで歩く親子2ショットをアップ。中田はダークカラーのチェックシャツ、息子はブラウン系のチェックシャツをまとい、ボトムスは黒、スニーカーも“おそろい”で決めている。
続けて、親子で歩く後ろ姿を公開。息子を気にかけるような中田の背中が印象的で、手をつないだ息子はニコニコ笑顔を見せていた。
この投稿にファンからは「お揃いの親子コーデ可愛いすぎます」「親子でクロム凄すぎます」「 ファッション誌に出てきそう」「ファッション雑誌のモデルデビューですか？」などの反響が集まっている。
